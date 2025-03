Amsterdame per išpuolį panaudojant peilį sužeisti penki žmonės: du iš jų – sunkiai (atnaujinta)

Skelbiama, kad užpuoliką įveikė praeivis ir jis buvo sulaikytas.

Policija kiek anksčiau buvo nurodžiusi, kad buvo sunkiai sužeisti keturi žmonės, tačiau painiavą, regis, lėmė tai, jog buvo sužeistas ir pats įtariamasis. „Atnaujinimas: šią popietę per incidentą panaudojant peilį buvo sužeisti ne keturi, o penki žmonės. Be to, sužeistas ir pats įtariamasis“, – tinkle „X“ paskelbtame pareiškime teigė Amsterdamo policija.

Duomenų apie galimą motyvą kol kas nėra. Policija tvirtino, kad vyksta tyrimas.

Pareigūnai aptvėrė incidento vietą netoli centrinės Damo aikštės, kurioje buvo nusileidęs specialus sraigtasparnis, kad būtų galima išgabenti nukentėjusiuosius į ligoninę.

Įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas informavo, kad sužeisti žmonės buvo evakuoti, tačiau vis dar buvo dislokuotos didelės policijos pajėgos, taip pat buvo atvykę greitosios medicinos pagalbos automobiliai.

Pirmosiose vietos naujienų agentūros ANP nuotraukose buvo matyti, kaip į greitosios medicinos pagalbos automobilį įkeliamas vienas žmogus ant neštuvų.

Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais, Amsterdamo merė Femke Halsema išėjo iš susitikimo rotušėje, kai pasirodė žinia apie išpuolį.

Policija paragino visus žmones, turinčius incidento vaizdų, pasidalinti jais kaip įrodymais. Pareigūnai taip pat paragino žmones vengti įvykio vietos ir leisti jiems atlikti tyrimą.

Vietos laikraštis „Het Parool“ citavo liudininką Marco Schoenmaeckersą, kuris sakė, kad matė vieną iš nukentėjusiųjų. „Mačiau iš merginos nugaros, tarp jos pečių kyšantį mažiausiai 10 centimetrų ilgio peilį“, – tvirtino M. Schoenmaeckersas.