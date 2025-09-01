Analizė: Rusijos bepiločių orlaivių atakų prieš Ukrainą skaičius rugpjūtį sumažėjo

Apie sumažėjusį bepiločių orlaivių smūgių kiekį pranešta po to, kai oro atakos kelis mėnesius buvo intensyvinamos, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas surengė susitikimus su Rusijos ir Ukrainos vadovais, kurie baigėsi nepasiekus jokio proveržio.
AFP atlikta duomenų, kuriais pasidalino Ukrainos oro pajėgos, analizė rodo, kad Rusija rugpjūtį per naktines atakas į Ukrainą paleido 4 132 tolimojo nuotolio bepiločius orlaivius – 34 proc. mažiau nei liepą, kai Rusija pasiuntė rekordiškai daug bepiločių. Nors skaičiai sumažėjo, per Rusijos atakas vis tiek žuvo dešimtys civilių.
Maskvos kariuomenė rugpjūčio 28 d. prieš Kyjivą surengė vieną didžiausių bepiločių orlaivių ir raketų atakų per visą karą, kurios metu žuvo 25 žmonės. AFP žurnalistai sekmadienį matė, kaip draugai ir artimieji raudodami laidoja per šią ataką žuvusias 24-erių moterį ir jos dvimetę dukrelę.
Maskva nuo savo visapusiškos invazijos pradžios 2022 m. vasario mėnesį, kuri sukėlė kruviniausią karą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, praktiškai kasnakt prieš Ukrainą rengia bepiločių orlaivių ir raketų atakas. Nuo gegužės mėnesio nebuvo nė vienos nakties be Rusijos tolimojo nuotolio bepiločių orlaivių atakų.
Be to, Ukrainos oro pajėgų duomenimis, Rusija rugpjūtį į Ukrainą paleido apie 156 raketas.
AFP analizė, atlikta remiantis oficialiais pranešimais, kuriuos kiekvieną rytą skelbia Ukrainos oro pajėgos, neapima kiekvienos Rusijos atakos. Oro pajėgų pareigūnai AFP yra sakę, kad Rusijos pajėgų paleistų sviedinių skaičius greičiausiai yra didesnis.
Ukrainos oro gynybos daliniai prisitaiko prie vis sudėtingesnių atakų, kurių mastas pastaraisiais mėnesiais didėja. AFP atlikta oro pajėgų duomenų analizė parodė, kad Kyjivo pajėgos numušė 83 proc. Rusijos bepiločių orlaivių ir raketų – 5 proc. mažiau nei liepą.
Rusijos bepiločių orlaivių atakų skaičius daugiausia mažėjo pirmoje mėnesio pusėje, kai D. Trumpas Aliaskoje surengė susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, kurio metu nebuvo padaryta jokios pažangos siekiant nutraukti karą.
D. Trumpas po to priėmė Europos lyderius ir Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, kuris prašo sąjungininkų suteikti daugiau oro gynybos sistemų, galinčių padėti apsisaugoti nuo Rusijos atakų.