Anglijoje pavojingas lietuvis išprievartavo moterį

46-erių Darius Andrulionis, kurį teisėjas įvardijo kaip „pavojingą“ asmenį, ankstų balandžio 4-osios rytą, apie 3.45 val., užkalbino savo auką Visbiče, šalia degalinės.
Moteris tą vakarą leido su seserimi, tačiau, kai D. Andrulionis ją užkalbino, ji buvo viena.
Kiek anksčiau vyras kvietė auką pašokti su juo netoliese esančiame bare, bet ji šį pasiūlymą atmetė.
D. Andrulionis moterį nutempė į netoliese esančius krūmus. Moteris maldavo jos neprievartauti, tačiau vyras rankomis uždengė jos burną ir suėmė kaklą, kad ji nerėktų. Anot pareigūnų, moteris tuomet ėmė baimintis dėl savo gyvybės. Auka dar bandė su prievartautoju kalbėtis, bet nesėkmingai. Jai pavyko pabėgti tik po to, kai jis ją išprievartavo.
Buvo iškviesta policija, o D. Andrulionis sulaikytas kitą dieną.
Rugsėjo 15 d. Kembridžo karūnos teisme D. Andrulionis pripažino kaltę.
Jam buvo skirta šešerių metų laisvės atėmimo bausmė pagal pratęstą tvarką, o nukentėjusiosios atžvilgiu buvo išduotas neterminuotas apsaugos orderis. D. Andrulionis taip pat buvo įtrauktas į seksualinių nusikaltėlių registrą visam gyvenimui ir privalėjo sumokėti 228 svarų sterlingų kompensaciją nukentėjusiajai.
Skelbdamas bausmę, teisėjas Andrew Hurstas D. Andrulionį apibūdino kaip „pavojingą“. Teisėjo teigimu, jis tik „silpnai“ supranta sutikimo sąvoka ir kelia „didelę grėsmę“ kitoms moterims.
„D. Andrulionis yra plėšrūnas, kuris sumedžiojo pažeidžiamą auką, ir paskirta bausmė tai atspindi“, – teigė tyrimą atlikęs policijos komisariato pareigūnas Michaelas Childsas.
„Norėčiau pagerbti auką – jos drąsa, kai ji prabilo ir pareiškė kaltinimus, yra žavėtina ir lėmė tai, kad pavojingas vyras buvo ilgam įkalintas“, – pridūrė jis.
(be temos)