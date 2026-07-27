Ant aukščiausio Rusijos kalno surasti penkių užsienio alpinistų palaikai

Anksčiau pareigūnai skelbė, kad surado dviejų alpinistų iš septynių žmonių grupės, kopusios į aukščiausią Rusijos kalną, palaikus ir ieško dar trijų šios grupės narių.
„Tyrėjų duomenimis, liepos 24 dieną septynių alpinistų – užsienio piliečių – grupė kopė į Elbruso kalną. Kitą vakarą dėl sparčiai blogėjusių oro sąlygų grupė nuklydo nuo maršruto“, – pranešė vietos prokuratūra.
Ji nurodė, jog vienas iš alpinistų nusileido ir pranešė pareigūnams, kad „du grupės nariai susirgo 5 100 metrų aukštyje ir mirė“.
Pareiškime priduriama: „Vėliau gelbėtojai surado dar vieną išgyvenusį alpinistą ir trijų kitų žuvusių alpinistų kūnus.“
Bosnijos ir Hercegovinos užsienio reikalų ministras Elmedinas Konakovičius patvirtino pranešimus apie alpinistų žūtį ir pavadino tai didele tragedija.
Naujausi komentarai