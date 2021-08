Ar sugebės nauji šeimininkai valdyti modernius ginklus?

JAV nesitiki atgauti

Džalalabade talibai sėda į amerikietiškąjį visureigį "Humvee", Kunduze fotografuojasi prie rusiškų karinių sraigtasparnių – Indijos dovanos dabar jau žlugusiai Afganistano vyriausybei. Vaizdo įrašuose matyti, kad talibai neva keliauja krovininiais sraigtasparniais Herate ir Kandahare.

Net jei kol kas niekas negali pasakyti, ar šie kadrai – ne klastotė, vieno fakto paneigti negalima: iki šiol primityviosiomis technologijų kovos priemonėmis naudojęsi talibai šiandien turi labai brangų karo grobį. Viską, kas turėjo garantuoti Afganistano kariuomenės pergalę prieš islamistus. Kai kas galėtų dominti ir talibų "kolegas" iš "Al-Qaeda".

Daugumą šaunamųjų ginklų ar transporto priemonių talibai išmoktų naudoti po nedidelio instruktažo, bet su artilerijos sistemomis ne viskas taip paprasta.

Baltieji rūmai pripažino, kad dalis karinės įrangos, kuria naudojosi patys JAV kariai arba kuri buvo perduota Afganistano nacionalinėms saugumo pajėgoms atsidūrė talibų rankose.

Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas pasidalino abejone, kad Talibanas bus pasirengęs visa tai noriai amerikiečiams perduoti.

Kaip skelbia AFP-ELTA, tai, kad priešui atiteko milijonų dolerių vertės karinės atsargos, J.Sullivano žodžiais, iliustruoja „sunkius sprendimus, su kuriais tenka susidurti prezidentui... 20 metų trukmės karo pabaigos kontekste“.

Vertingas karo grobis

JAV Kongreso įkurtos Specialiojo Afganistano atkūrimo generalinio inspektoriaus tarnybos dokumentai byloja, kad, pvz., 2017–2019 m. Afganistano kariuomenei perduota 70 raketų paleidimo įrenginių, 37 minosvaidžiai, 4 702 labai mobiliųjų visureigių, 20 040 rankinių granatų, 12 079 pistoletai, 36 197 šautuvai, 7 035 kulkosvaidžiai, 1 394 granatsvaidžiai, daug šaudmenų.

Tiesa, esama ir kitos medalio pusės: pasinaudoti visomis šiuolaikinėmis karo priemonėmis talibams nebus lengva. Taigi, gera žinia ta, kad Talibanas negalės viso to panaudoti.

Daugumą šaunamųjų ginklų ar transporto priemonių talibai išmoktų naudoti po nedidelio instruktažo, bet su artilerijos sistemomis ne viskas taip paprasta. Žinoma, girdint, kad ginklus sudėjo ištisi Afganistano kariuomenės junginiai, negalima paneigti tikimybės, kad kai kas iš buvusių JAV kariuomenės mokinių pritaikys savo žinias – tik jau vadovaujant kitiems vadams.

Tarp vertingiausių karo grobio objektų – lazerinio taikymo sistemos, GBU-12 ir GBU-58 tipo bombos, kurių kiekvienoje yra 227 kg sprogmenų. Kiek jų atsidūrė talibų rankose, neaišku, mat pastarosiomis savaitėmis Afganistano specialiosios pajėgos skundėsi, kad joms trūksta tikslių šaudmenų. Sąraše – ir dešimt maždaug 9 mln. dolerių vertės sraigtasparnių.

Lemtingos žinių spragos

Žinynas "Military Balance" teigia, kad Afganistano karinės oro pajėgos turėjo 154 lėktuvus (iš jų 34 – koviniai), 157 sraitgasparnius, įskaitant pažangius „UH-60 Black Hawk“.

Talibams užėmus sostinę, dalis šių transporto priemonių buvo Kabulo oro uoste, kurį kontroliavo JAV pajėgos. Be to, ne visi vyriausybinių pajėgų palikti orlaiviai tinkami skraidyti – tai matyti ir nuotraukose, kuriose pozuoja talibai: kai kurie sraigtasparniai akivaizdžiai spgadinti ar be varikliių.

Kad Talibanas galės tinkamai pasinaudoti šiuo grobiu, mažai tikėtina. Karinės technikos priežiūra reikalauja daug laiko ir, svarbiausia, kvalifikuoto personalo, kurio neturėjo net ir Afganistano vyriausybinės pajėgos: sudėtingesnį darbą atlikdavo amerikiečių specialistai, kurių šalyje jau nebėra.

Kaip teigiama SIGAR ataskaitoje, 2020-ųjų pabaigoje Afganistano kariuomenė pati atliko tik 20 proc. techninės priežiūros darbų, o policijos atveju šis procentas dar mažesnis. Be to, naujiems šeimininkams greitai pritrūks atsarginių dalių.