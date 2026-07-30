Argentinoje sudužus sraigtasparniui žuvo septyni žmonės

Orlaivis „Bell 412“ dalyvavo pratybose prieš išvykdamas į kaimyninę provinciją padėti gesinti kelias dienas siautėjančių gaisrų, bet sudužo Isčigvalasto gamtos parke.
Ryšys su baze nutrūko trečiadienio rytą, apie 10 val. 30 min. vietos (16 val. 30 min. Lietuvos) laiku.
„Su giliu liūdesiu gavome žinią apie mūsų provincijoje įvykusią sraigtasparnio avariją, per kurią, deja, gyvybės neteko septyni žmonės“, – socialiniame tinkle „X“ parašė San Chuano gubernatorius Marcelo Orrego (Marselas Oregas).
Pasak jo, tarp žuvusiųjų – ugniagesiai, policijos pareigūnai ir civilinės saugos darbuotojai.
Avarijos priežastys tiriamos, įvykio vietoje dirba gelbėtojų komanda, nurodė gelbėjimo tarnybos.
Argentinos saugumo ministrė Alejandra Monteoliva (Alechandra Monteoliva) socialiniame tinkle „X“ pareiškė užuojautą.
„Šią gilaus sielvarto akimirką esu kartu su kiekviena šeima ir jų kolegomis pareigūnais“, – rašė ji.
Vietos žurnalistas ir vienos iš aukų, policijos pareigūno Germano Videlos (Hermano Videlos), draugas televizijos kanalui TN sakė, kad su juo bendravo likus maždaug valandai iki avarijos.
Sraigtasparnis „subyrėjo į tūkstančius dalių. Tai sukrečia“, sakė žurnalistas Mauricio Davila (Maurisijus Davila), taip pat kalbėjęsis su gelbėtojų komandomis avarijos vietoje.
Po avarijos San Chuano vietos valdžia paskelbė trijų dienų gedulą, kurio metu valstybės ir provincijos vėliavos bus nuleistos iki pusės stiebo.
La Riochos regionas, dydžiu prilygstantis Austrijai, nuo savaitės pradžios kovoja su keliais miškų gaisrais kalnuotose vietovėse.
Per tris dienas išdegė šimtai hektarų, naujienų agentūrai AFP sakė vietos ugniagesiai.
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