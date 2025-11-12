Artimas Zelenskio sąjungininkas kaltinamas organizavęs didelio masto korupcijos schemą

Kaltinimai Timurui Mindičiui yra naujausias epizodas didelio masto korupcijos skandale, susijusiame su teiginiais apie masinį lėšų pasisavinimą energetikos sektoriuje. T. Mindičius yra prodiuserinės studijos „Kvartal 95“ bendraturtis – šią studiją įkūrė V. Zelenskis, kuris prieš pradėdamas politiko karjerą buvo žinomas komikas.
„T. Mindičius kontroliavo Ukrainos energetikos sektoriuje nusikalstamu būdu gautų pinigų kaupimą, paskirstymą ir legalizavimą“, – pareiškė Specializuotos kovos su korupcija prokuratūros (SAPO) prokuroras. Kalbėdamas ikiteisminiame posėdyje, skirtame kitam vyrui, kaltinamam dalyvavimu minimoje schemoje, prokuroras pridūrė, kad, vykdydamas nusikalstamą veiklą, įtariamasis pasinaudojo „draugiškais santykiais su Ukrainos prezidentu“.
Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) pirmadienį paskelbė, kad energetikos sektoriuje demaskavo korupcijos schemą, kurioje figūruoja 100 mln. dolerių išplautų lėšų.
„Detektyvai sulaikė penkis asmenis ir apie įtarimus pranešė septyniems organizacijos nariams“, – antradienį pareiškime pažymėjo NABU; tai reiškia, kad septyniems asmenims buvo pateikti kaltinimai.
Tarp jų yra „verslininkas – nusikalstamos organizacijos vadovas“, pridūrė biuras, tačiau šio asmens neįvardijo – tai, regis, yra nuoroda į T. Mindičių, kurį prokurorai anksčiau įvardijo kaip schemos sumanytoją.
Be to, SAPO apkaltino teisingumo ministrą Germaną Galuščenką, kuris ketverius metus ėjo energetikos ministro pareigas, gavus „asmeninės naudos“ iš T. Mindičiaus mainais už pinigų srautų energetikos sektoriuje kontrolę. Ukrainos teisingumo ministerija nurodė, kad G. Galuščenka bendradarbiauja su tyrėjais ir kad nuo tolesnių komentarų susilaikys.
Naujienų agentūra AFP bandė susisiekti su „Kvartal 95“ ne darbo valandomis, norėdama išgirsti T. Mindičiaus reakciją į kaltinimus, tačiau atsako iškart negavo.
NABU atliko masines kratas po 15 mėnesių trukusio tyrimo dėl energetikos sektoriaus, kuris nuo Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį nuolat patiria atakas. NABU tyrimų komandos vadovas Oleksandras Abakumovas Ukrainos valstybinei televizijai sakė, kad T. Mindičius prieš pat kratas išvyko iš šalies.