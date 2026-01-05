Atokiame Sibiro kaimelyje baltasis lokys užpuolė ir sužalojo tris žmones

Regiono vidaus reikalų ministerija platformoje „Telegram“ rašė, kad vietos policija gavo pranešimą, jog baltasis lokys žvejų pamėgtoje vietoje už maždaug 40 kilometrų nuo Nosoko kaimo sužalojo keletą asmenų.
Nosokas yra įsikūręs už Poliarinio rato Krasnojarsko srityje.
„Baltojo lokio užpulti nukentėjo trys piliečiai, gimę 1983, 2015 ir 2006 metais“, – pranešė ministerija.
Manoma, kad baltieji lokiai žmones puola itin retai, tačiau ekspertai teigia, kad dėl visuotinio atšilimo mažėja jūrą dengiantis ledo sluoksnis, todėl jie, ieškodami maisto, vis dažniau pasirodo netoli apgyvendintų vietovių.
Šeima buvo evakuota į saugią vietą, jai buvo suteikta skubi pagalba.
Ministerija nepateikė informacijos apie tai, ar nukentėjusiųjų patirti sužalojimai buvo sunkūs, tačiau nurodė, kad vieną asmenį gali tekti hospitalizuoti.
