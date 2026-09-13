Atsinaujinus kovoms su Jemeno vyriausybės pajėgomis, husiai teigia atakavę Saudo Arabijos bazę

Kovos su Jemeno vyriausybės pajėgomis atsinaujino, priversdamos vis daugiau civilių bėgti iš savo namų.
Husių karinis atstovas spaudai Yahya Saree (Jachja Saris) socialiniame tinkle „X“ rašė, kad ataka pietinėje Šaruros bazėje buvo nukreipta į „ginklų sandėlius bei vadovavimo ir kontrolės centrus, kurie koordinuoja agresiją prieš mūsų tautą ir žmones“.
Operacijos data nebuvo nurodyta. Šią savaitę suintensyvėjo susirėmimai tarp Irano remiamų husių ir Rijado palaikomų Jemeno vyriausybės pajėgų.
Šeštadienį vyriausybės pajėgos pranešė smogusios husių kovotojams Raudonosios jūros uostamiestyje al Mukha, o vėliau užpuolusios kitas husių pozicijas pietvakarinėje šalies dalyje.
„Ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos trimis antskrydžiais atakavo teroristinės husių grupuotės pozicijas ir kareivines“ Taizo regione, sekmadienį „X“ paskelbė Jemeno kariuomenė.
JAV naujienų portalas „Axios“ taip pat pranešė, kad Saudo Arabijos sosto įpėdinis Mohammedas bin Salmanas (Mohamedas bin Salmanas) praėjusią savaitę du kartus skambino JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui), prašydamas surengti smūgius prieš husius, tačiau šis prašymas buvo atmestas.
Besitęsiantys susirėmimai vyksta po savaitę trukusio husių puolimo, kurio metu grupuotė užėmė likusią Jemeno Raudonosios jūros pakrantės dalį ir kelias strategines salas, taip įtvirtindama savo kontrolę prie pietinio jūros įėjimo esančiame Bab el Mandebo sąsiauryje.
Šis vandens kelias tapo svarbia Saudo Arabijos naftos eksporto arterija po to, kai Iranas, prasidėjus karui Artimuosiuose Rytuose, blokavo Hormuzo sąsiaurį ir iš esmės nutraukė krovinių gabenimą per Persijos įlanką.
Neseniai husiai paskelbė savo vykdomą Rijado Raudonosios jūros uostų jūrų blokadą.
Vyriausybinė naujienų agentūra „Saba“ šeštadienį pranešė, kad Jemeno „pajėgos sunaikino transporto priemones bei ginklus ir nukovė husių teroristinės milicijos narių“ netoli al Mukhos uosto, ir citavo pajėgų atstovą spaudai, teigusį, kad jie taip pat smogė husių taikiniams visai šalia miesto.
Tuo tarpu husiai šeštadienio vakarą pranešė, kad per pastarąsias 48 valandas „Saudo Arabijos priešo lėktuvai surengė 129 antskrydžius“ jų kontroliuojamose teritorijose.
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