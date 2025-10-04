Audra „Amy“ Šiaurės Prancūzijoje nusinešė dviejų žmonių gyvybes, nutraukė elektros tiekimą

„Audra „Amy“ juda per Britų salas, sukeldama stiprius vėjo gūsius departamentuose prie Lamanšo sąsiaurio pakrantės ir vidaus departamentuose šalies šiaurėje“, – pranešė Prancūzijos meteorologijos tarnyba „Meteo France“.
Prancūzijos šiaurės pakrantėje užfiksuoti stipriausi nuo savaitės pradžios vėjo gūsiai, siekę 131 kilometro per valandą greitį, o toliau nuo pakrantės – iki 110 kilometrų per valandą greitį.
Du vyrai, 18 ir 48 metų amžiaus, šeštadienio rytą nepaisydami blogų oro sąlygų nuėjo maudytis jūroje netoli Havro ir vyresnysis vyras nuskendo.
Ugniagesiai teigė, kad audra sutrukdė gelbėjimo komandoms įsikišti, o jo kūnas buvo rastas popietę, kai atslūgo potvynis.
Taip pat popietę didelė medžio šaka nukrito ant automobilio, važiavusio keliu šiauriniame Enos regione.
Automobilį vairavęs 25 metų vyras žuvo, o kartu buvęs keleivis buvo sunkiai sužeistas ir paguldytas į ligoninę, naujienų agentūrai AFP pranešė prefektūra.
Dėl audros Normandijoje šeštadienio rytą be elektros liko iki 5 tūkst. namų ūkių.
Iki vidurdienio šis skaičius sumažėjo iki 2 tūkst., tačiau, kaip pranešė elektros energijos tiekimo bendrovė „Enedis“, nuo tada užregistruota naujų elektros tiekimo sutrikimų.
Penktadienį audra „Amy“ Airijoje nusinešė vieno žmogaus gyvybę, taip pat sukėlė didelius elektros tiekimo sutrikimus, o kai kuriose vietovėse – ir potvynius. Buvo atšaukta skrydžių ir uždarytos mokyklos.
„Meteo France“ prognozuoja, kad iki vakaro audra turėtų nurimti.
