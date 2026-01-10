Australija kovoja su didžiuliais miškų gaisrais

Teigiama, kad tai didžiausi gaisrai šioje valstijoje nuo 2019–2020 m., kai išdegė 240 tūkst. kv. km. miškų ir krūmynų bei žuvo 33 žmonės.
Gaisrai kilo šią savaitę ir jau išdegė daugiau nei 300 tūkst. hektarų krūmokšnių.
Vis dar gesinama dešimt didžiulių gaisrų, daugelis kurių įsiplieskė retai apgyvendintose vietovėse.
Labiausiai nukentėjo tankiai miškinga vietovė prie Longvudo miesto, 112 km į šiaurę nuo Melburno. Ten ugnis apėmė 150 tūkst. hektarų teritoriją.
Ekstremaliųjų situacijų valdymo komisaras Timas Wiebuschas teigė, kad Viktorijos valstijoje sudegė 130 pastatų, įskaitant gyvenamuosius namus ir pašiūres.
Gaisrai kilo per karščio bangą Viktorijos valstijoje, kur oro temperatūra viršijo 40 laipsnių Celsijaus.
Juos gesinti siunčiami ugniagesiai iš visos šalies. Be to, 38 tūkst. gyventojų ir įmonių liko be elektros.
Baiminamasi, kad dėl liepsnų sukeltos intensyvios karščio bangos ims žaibuoti ir šeštadienį kils dar daugiau gaisrų.
Ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai sausumoje ir jūroje tapo dažnesni Australijoje, kur, anot mokslininkų, nuo 1910 metų žemės paviršiaus temperatūra vidutiniškai padidėjo 1,51 laipsnių Celsijaus.
