Naujojo Pietų Velso policija pranešė, kad buvo iškviesta į Rusijos konsulatą gavus pranešimų, jog įvažoje stovi pašalinė transporto priemonė.
Pareigūnai bandė pasikalbėti su vairuotoju, kuris tada, kaip teigiama, „rėžėsi savo automobiliu į teritorijos vartus“, sakoma policijos pareiškime.
Jame priduriama, kad 39 metų vyras buvo sulaikytas ir bendradarbiauja su policija, kuri atlieka tyrimą.
Vietos žiniasklaida parodė filmuotą medžiagą, kurioje užfiksuotas baltas automobilis su dviem išdaužtais langais, stovintis šalia Rusijos vėliavos ant konsulato vejos.
Įvykio vietoje buvęs AFP žurnalistas sakė, kad buvo sulankstytas konsulato paradinių vartų vyris, tačiau šiaip žala padaryta nedidelė.
Australijos proputiniškas komentatorius Simeonas Boikovas, žinomas „Aussie Cossack“ („Australų kazoko“) pravarde, konsulate gyvena nuo 2022 metų, kai buvo apkaltintas per protestą užpuolęs 76 metų vyrą.
Nei Rusijos konsulatas, nei Rusijos ambasada į prašymus pakomentuoti neatsakė.
