Baltarusijoje trečią parą iš eilės fiksuojamas rekordinis naujų COVID-19 atvejų skaičius

Baltarusijoje šeštadienį vėl užfiksuotas rekordinis per parą nustatytų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius – COVID-19 testais patvirtinta 1 975 žmonėms, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Ankstesnis rekordinis COVID-19 atvejų prieaugis buvo paskelbtas penktadienį, kai infekcija buvo nustatyta 1 967 žmonėms, o ketvirtadienį užsikrėtusiųjų buvo 1 939.

Be to, per pastarąją parą mirė dar aštuoni koronavirusu užsikrėtę žmonės, o nuo pandemijos pradžios COVID-19 aukų Baltarusijoje skaičius išaugo iki 1 254.

Bendras šalyje patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius šeštadienį padidėjo iki 158 334, nurodė Sveikatos apsaugos ministerija.

Ligoninėse gydytų ir išrašytų COVID-19 pacientų skaičius padidėjo iki 135 992, iš jų 1 992 pasveiko per pastarąją parą.