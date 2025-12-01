Admirolas Frankas Bradley (Frenkas Bredlis) „gerai dirbo pagal savo įgaliojimus ir įstatymus, reglamentuojančius užduotį, siekdamas užtikrinti, kad laivas būtų sunaikintas ir grėsmė Jungtinėms Amerikos Valstijoms būtų pašalinta“, žurnalistams sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit).
Baltieji rūmai: JAV admirolas įsakė antrą kartą smogti įtariamam narkotikų kontrabandos laivui
2025-12-01 23:43
Jungtinių Valstijų specialiųjų operacijų pajėgų vadas admirolas įsakė suduoti pakartotinį smūgį įtariamam narkotikų kontrabandos laivui, pirmadienį pranešė Baltieji rūmai, gindami sprendimą taikytis į pirmo smūgio metu išgyvenusius asmenis.
Baltieji rūmai: JAV admirolas įsakė antrą kartą smogti įtariamam narkotikų kontrabandos laivui / AFP nuotr.
