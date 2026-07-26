 „Bild“: įtariamasis dėl išpuolio Berlyne buvo nuteistas, tačiau į kalėjimą nesėdo

„Bild“: įtariamasis dėl išpuolio Berlyne buvo nuteistas, tačiau į kalėjimą nesėdo

2026-07-26 16:12
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Vokietijos saugumo tarnyboms, regis, buvo žinomas Abdulo B., kuris įtariamas šeštadienį per „Pride“ renginį Berlyne automobiliu rėžęsis į žmones, keliamas pavojus. Laikraštis „Bild“ rašo, kad Berlyno apylinkės teismas prieš kelis mėnesius 21-erių vyrui skyrė vienerių metų ir 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę – už sunkaus, valstybei pavojingo smurtinio nusikaltimo rengimą. Šis kaltinimas, be kita ko, apima teroristinių išpuolių planavimą. 

<span>„Bild“: įtariamasis dėl išpuolio Berlyne buvo nuteistas, tačiau į kalėjimą nesėdo</span>
„Bild“: įtariamasis dėl išpuolio Berlyne buvo nuteistas, tačiau į kalėjimą nesėdo / Scanpix nuotr.

Prokuratūra reikalavo dvejų metų ir 10 mėnesių kalėjimo bausmės ir nuosprendį apskundė.

Anot „Bild“ duomenų, Abdulas B. buvo sulaikytas Libane ir perduotas Vokietijai, kadangi yra Vokietijos pilietis. Po nuosprendžio paskelbimo jį esą iš dalies stebėjo policija. Buvo klausomasi ir jo pokalbių telefonu.

Vokiečių žiniasklaidos priemonės „Süddeutsche Zeitung", NDR ir WDR  praneša, jog Abdulas B. mėgino išvykti į Siriją, kad prisijungtų prie „Islamo valstybės“ (IS). Šios žiniasklaidos teigimu, jis buvo sulaikytas 2025 m. pabaigoje Berlyno BER oro uoste, kai grįžo iš Libano. Tada dėl įtarimų rengus teroristinį nusikaltimą jis esą iki 2026 m. gegužės praleido kardomajame kalinime.

Abdulas B
Abdulas B / Scanpix nuotr.

Per LGBT+ bendruomenės festivalį „Christopher Street Day“ Berlyne šeštadienio vakarą „Tiergarten“ parke automobilis rėžėsi į žmonių minią ir pražudė mažiausiai vieną moterį ir dar šešiolika žmonių sužeidė, pranešė policija ir ugniagesiai. Gausios policijos pajėgos toliau intensyviai ieško išpuolį surengusio įtariamojo.

Pranešama, kad automobilis, partrenkęs žmones, buvo nuomotas. Jį, pasak tyrėjų šaltinių, išsinuomojo pats Abdulas B. 

Šiame straipsnyje:
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Pride
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Nu šovė ožio gabalą. Geriau reikėjo pak arti šiukšlę.
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dušanski smarvė
Pe dofilai ir isla mistiniai tero ristai sorošinėje ES yra toleruojami.
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