 Brandenburgo vartai Berlyne po išpuolio per „Pride“ renginį buvo apšviesti vaivorykštės spalvomis

Brandenburgo vartai Berlyne po išpuolio per „Pride“ renginį buvo apšviesti vaivorykštės spalvomis

2026-07-27 10:46
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Po išpuolio, įvykusio Berlyno „Christopher Street Day“ (CSD) renginio prieigose, sekmadienio vakarą Brandenburgo vartai buvo apšviesti vaivorykštės spalvomis. 

<span>Brandenburgo vartai Berlyne po išpuolio per „Pride“ renginį buvo apšviesti vaivorykštės spalvomis</span>
Brandenburgo vartai Berlyne po išpuolio per „Pride“ renginį buvo apšviesti vaivorykštės spalvomis / Scanpix nuotr.

Šios spalvos laikomos „queer“ bendruomenės simboliu ir reiškia įvairovę bei toleranciją. Jos buvo projektuojamos ant šio Berlyno Mitte rajono paminklo po saulėlydžio.

Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministro Alexandero Dobrindto, per šeštadienio vakarą įvykusį išpuolį žuvo viena moteris, o 29 žmonės buvo sužeisti. Išpuolis buvo įvykdytas automobiliu, o vėliau – aštriu ginklu, manoma, mačete. Policijos duomenimis, popietę nė vieno iš sužeistųjų būklė nebuvo pavojinga gyvybei.

Tuo tarpu policija per operaciją Berlyno Spandau priemiestyje nušovė 21 metų įtariamąjį, kuris, manoma, buvo susijęs su islamistų sluoksniais.

Šiame straipsnyje:
išpuolis prieš pride paradą
Vokietija

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Niuuu,
vokiečiai ne tik fašistai, bet dar ir agrastai.
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