Brazilijoje sulaikytas moterimi persirengęs įtariamas serijinis žudikas

Vyras, kuris buvo sulaikytas persirengęs moterimi ir su kūdikiu ant rankų, teigia nužudęs daugiau nei keturis kartus tiek žmonių.
Įtariamasis buvo sulaikytas sekmadienį po 30 valandų trukusių policijos paieškų miškingoje Paraibos valstijos teritorijoje Brazilijos šiaurės rytuose.
Jis vilkėjo suknelę ir buvo užsidėjęs ilgų juodų plaukų peruką – policijos teigimu, taip vyras mėgino išvengti sulaikymo. Pareigūnai pranešė, kad jis ant rankų laikė kūdikį.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad vaikas su įtariamuoju nebuvo susijęs giminystės ryšiais. Policija nepateikė informacijos apie kūdikio būklę ir nepaaiškino, iš kur vyras jį gavo.
„Nors įtariamasis teigė dalyvavęs įvykdant 80 žmogžudysčių, civilinė policija patvirtino jo ryšį su 16 regione įvykdytų nužudymų, dėl 11 iš jų jis prisipažino per apklausą“, – naujienų agentūrai AFP nurodė policija.
Visos 16 žmogžudysčių įvykdytos nuo gegužės. Aukų tapatybės ir nusikaltimų aplinkybės neskelbiamos.
Prieš kelias savaites įtariamasis buvo susidūręs su saugumo pajėgomis, tačiau sulaikymo sugebėjo išvengti. Pareigūnai jį laiko itin žiaurios nusikalstamos grupuotės nariu.
Naujienų agentūros AFP gautame jo apklausos vaizdo įraše vyras teigė veikęs vienas ir neigė turintis ryšių su organizuotu nusikalstamumu.
Jis tvirtino, kad visos jo aukos buvo susijusios su nusikalstamu pasauliu, o dėl grasinimų jam ir jo šeimai jis esą ėmėsi vykdyti teisingumą savo rankomis.
„Niekada nesikėsinau į jokį šeimos žmogų, motiną ar dirbantį žmogų“, – sakė jis, neigdamas esąs psichopatas.
Vyras teigė pirmąją žmogžudystę įvykdęs būdamas 13 metų.
Po ankstesnio mėginimo sulaikyti įtariamąjį policija konfiskavo neperšaunamų liemenių, automato buožę ir daugiau kaip 100 šovinių. Per apklausą vyras pripažino, kad šie daiktai priklausė jam.
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