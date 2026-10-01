Britų policija dėl incidento oro bazėje sulaikė Irano pilietį

Apie sulaikymą pranešta po to, kai JK ministras pirmininkas Andy Burnhamas britų visuomeniniam transliuotojui BBC pareiškė, jog yra „tvirtų požymių, kad Iranas prisidėjo prie to, kas savaitgalį įvyko RAF Ferforde“ – bazėje, kuria JAV kariuomenė naudojasi kare prieš Iraną.
Kovos su terorizmu policija ketvirtadienį pareiškime nurodė, kad „dėl įtarimų teroristinių veiksmų rengimu“ Vestminsteryje, Londono centre, buvo „sulaikytas 27-erių vyras, turintis dvigubą JK ir Irano pilietybę“.
Policija nurodė, kad antras vyras, kuris yra JK pilietis, buvo apklaustas, tačiau nebuvo sulaikytas, o Vestminsteryje buvo atliktos kratos dviejuose objektuose.
Policija į bazę Kotsvoldse buvo iškviesta sekmadienio rytą, dėl to buvo evakuotas netoliese esantis kaimas ir paskelbtas „didelis incidentas“.
Netoli šios oro bazės esančiame Velfordo kaime gyvenantis ūkininkas iškvietė policiją, pamatęs kelią blokuojančius furgonus ir grupę kaukėtų vyrų.
Policija įvykio vietoje sulaikė penkis Londone gyvenančius britus – maždaug 25 metų vyrus – ir patikrino kelias transporto priemones. Pirmadienį vyrai buvo paleisti už užstatą, tačiau šį sprendimą sukritikavo Vašingtonas.
Policija pranešė, kad įvykio vietoje sprogmenų nerasta, o pareigūnai grėsmės pobūdžio nepaaiškino.
Prie mįslingumo prisidėjo britų žiniasklaidos pranešimai, kad pareigūnus apie incidentą informavo vienas iš pradinių įtariamųjų, tačiau policija šių pranešimų nekomentavo.
Kovos su terorizmu policijos vyresnioji nacionalinė koordinatorė Vicki Evans ketvirtadienį pareiškime teigė, kad tyrimas yra „itin sudėtingas“, o policija nagrinėja „visas galimas versijas, įskaitant galimą užsienio valstybės dalyvavimą“.
Irano ambasada Londone kiek anksčiau pareiškė, kad „kategoriškai atmeta ir griežtai smerkia“ spėliones, jog Iranas yra susijęs, o užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi pažymėjo, kad A. Burnhamas klysta.
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