Britų vandenyse sustabdytas rusų karo laivas

Apie tai pranešė naujienų agentūra CNN.
Sekmadienį Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos išplatintame pranešime buvo nurodoma, kad patrulinis laivas „HMS Severn“ sustabdė Lamanšo sąsiauriu plaukusius Rusijos korvetę „RFN Stoikij“ ir tanklaivį „Jelnia“. Galiausiai „Severn“ prie Bretanės krantų perleido stebėjimo pareigas neįvardytam NATO sąjungininkui.
Ši žinia paskelbta praėjus vos keletui dienų po to, kai gynybos ministras Johnas Healey‘is žurnalistams pranešė, kad Rusijos žvalgybos laivas „Jantar“ lazeriais taikėsi į jo veiksmus prie Škotijos krantų stebėjusio lėktuvo pilotus. Jungtinė Karalystė laivo „Jantar“ veiksmus pavadino „neatsargiais ir pavojingais“ ir pridūrė, kad šalis yra pasirengusi reaguoti į bet kokius mėginimus neteisėtai patekti į jos teritoriją.
Apskritai, Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos duomenimis, per pastaruosius dvejus metus Rusijos karinio jūrų laivyno aktyvumas Jungtinės Karalystės vandenyse išaugo 30 proc.
Be laivų, budinčių palei Jungtinės Karalystės pakrantę, Britanija Islandijoje yra dislokavusi tris žvalgybinius lėktuvus „Poseidon“, dalyvaujančius NATO patruliavimo misijoje, kurios tikslas – stebėti Rusijos laivus ir povandeninius laivus Šiaurės Atlante ir Arktyje, pranešė ministerija.
Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, Jungtinės Karalystės Nacionalinė nusikaltimų agentūra (NCA) atskleidė visoje Jungtinėje Karalystėje veikusį milijardų dolerių vertės Rusijos pinigų plovimo tinklą, kurio tikslas – padėti Rusijai apeiti Vakarų sankcijas.
Naujausi komentarai