Britų žurnalistė smerkia neteisėtą jos atvaizdo panaudojimą dezinformacijai apie Volodymyrą Zelenskį

Laisvai samdoma kelių britų žiniasklaidos organizacijų darbuotoja Helen Brown (Helen Braun) teigė, kad jos atvaizdas buvo panaudotas šalia melagingą informaciją apie V. Zelenskį skleidusio pranešimo, paskelbto svetainėje, apsimetančioje JK laikraščiu „Daily Telegraph“. Pranešime teigiama, neva Ukrainos prezidentas pasisavino 1,2 mlrd. JAV dolerių savo ofšorinei nekilnojamojo turto imperijai.
Dezinformacijos stebėtoja „NewsGuard“ nurodė, kad ši svetainė susijusi su Rusijos remiama dezinformacijos kampanija „Storm-1516“, kuria siekiama diskredituoti V. Zelenskį ir pakenkti Vakarų teikiamai paramai Ukrainai.
Naujienų agentūros AFP „Fact Check“ komandos tyrimas parodė, kad rugpjūtį sukurtoje svetainėje „London Telegraph“ prie H. Brown nuotraukos buvo parašyta, kad tai – „Charlotte Davies“ (Šarlot Deivis).
„Esu pasibaisėjusi matydama, kad mano autorės profilis buvo pagrobtas nežinomų asmenų ir susietas su netikru vardu bei suklastotu leidiniu“, – AFP sakė žurnalistė.
Tolesnė analizė atskleidė, kad vaizdo įrašas prie melagingo pranešimo, tariamai rodantis interviu su buvusia Ukrainos nacionalinio antikorupcinio biuro (NABU) darbuotoja „Olena K“, buvo sukurtas naudojant „deepfake“ garso technologiją.
Analizė taip pat parodė, kad vaizdo įraše netinkamai panaudota nuotrauka iš visiškai kito tyrimo, kurį Ukrainos generalinė prokuratūra vykdė dėl galimo prorusiško Ukrainos parlamentaro išdavystės.
Melagingas pranešimas apie V. Zelenskį buvo paskelbtas keliomis kalbomis ir sulaukė milijonų peržiūrų socialiniuose tinkluose „X“, „Facebook“, „Telegram“ bei „TikTok“.
Ukrainos kovos su dezinformacija centras pareiškė, kad šie pranešimai yra netikri, o NABU nurodė AFP, jog jokia „Olena K“ niekada nedirbo agentūroje.
H. Brown pabrėžė, kad niekada neskleidė dezinformacijos apie V. Zelenskį ar jo finansinius reikalus ir įspėjo savo redaktorius dėl šio incidento bei suklastotos svetainės.
Ši dezinformacija pradėjo sklisti tuo metu, kai Ukrainos parlamentas priėmė prieštaringai vertinamą įstatymą, pagal kurį NABU ir Specialioji antikorupcinė prokuratūra (SAP) tapo tiesiogiai pavaldžios generaliniam prokurorui, skiriamam prezidento.
Kritikai išėjo į gatves protestuoti, baimindamiesi, kad šis žingsnis prezidentui galėjo palengvinti kišimąsi į korupcijos tyrimus.
Įstatymas taip pat sukėlė Kyjivo sąjungininkų Europoje susirūpinimą.
Reaguodamas į europiečių nerimą ir visuomenės pasipriešinimą, parlamentas priėmė naują įstatymą, kuris pakeitė ankstesnį ir apribojo kovos su korupcija institucijų įgaliojimus.
V. Zelenskis ir jo šeima dažnai tampa Kremliaus dezinformacijos kampanijų taikiniu, teigiant, kad jie Vakarų paramą naudoja savo asmeninėms ir prabangioms reikmėms, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto įsigijimui.