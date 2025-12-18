Briuselyje protestuotojai kūrė laužus, mėtė bulves į riaušių policiją

Į Belgijos sostinę įvažiavo apie 1 tūkst. traktorių, ūkininkams siekiant padidinti spaudimą į viršūnių susitikimą susirinkus ES lyderiams.
„Esame čia tam, kad pasakytume „ne“ MERCOSUR“, – naujienų agentūrai AFP sakė Belgijos pienininkas Maxime'as Mabille.
„Atrodo, kad Europa tapo diktatūra“, – pridūrė jis, apkaltindamas Europos Komisijos (EK) pirmininkę Ursulą von der Leyen bandymu „primesti susitarimą“.
Mažiausiai 7 tūkst. ūkininkų surengė daugiausia taikias eitynes per sostinės Europos kvartalą, ES lyderiams susitikus aptarti ne tik susitarimo su MERCOSUR, bet ir iniciatyvos dėl finansavimo Ukrainai iš įšaldytų Rusijos lėšų.
Tačiau prie Europos Parlamento (EP) kilo triukšmingi incidentai, kai ūkininkai užkūrė padangų ir šieno laužą ir mėtė bulves į policininkus, kurie atsakė ašarinėmis dujomis. Aplinkinėse gatvėse sklido juodi dūmai.
AFP matė keletą vandalizmo aktų, kai buvo išdaužti langai.
Ūkininkai, ypač Prancūzijoje, nerimauja, kad blokui sudarius susitarimą MERCOSUR, jiems pakenks pigesnių prekių srautas iš žemės ūkio milžinės Brazilijos ir jos kaimynių.
EK vadovės planai šį savaitgalį skristi į Braziliją pasirašyti susitarimą trečiadienį pakibo ant plauko, kai Italija prisijungė prie Prancūzijos, raginančios atidėti susitarimą.
Ketvirtadienį U. von der Leyen pareiškė, kad vis dar turi vilčių dėl susitarimo, ir surengė, anot jos, „gerą ir produktyvų“ susitikimą su Europos ūkininkų delegacija, kad išklausytų jų nuogąstavimus.
„Nepaprastai svarbu, kad gautume žalią šviesą MERCOSUR ir kad galėtume įvykdyti pasirašymą“, – sakė EK vadovė.
„Dabar arba niekada“
ES ir MERCOSUR sutartis sukurtų didžiausią pasaulyje laisvosios prekybos zoną ir padėtų ES eksportuoti daugiau transporto priemonių, mašinų, vynų ir spiritinių gėrimų į Lotynų Ameriką tokiu metu, kai pasaulinėje prekyboje nestinga įtampos.
Tačiau ūkininkai teigia, kad tai taip pat palengvintų jautienos, cukraus, ryžių, medaus ir sojų pupelių iš mažiau kontroliuojančių Pietų Amerikos šalių patekimą į Europą.
Paryžius ir Roma ragina nustatyti griežtesnes apsaugos sąlygas, griežtesnę importo kontrolę ir griežtesnius standartus MERCOSUR gamintojams.
Prezidentas Emmanuelis Macronas, atvykęs į Briuselį, perspėjo, kad Prancūzija nepalaikys susitarimo be griežtesnių apsaugos priemonių jos ūkininkams.
„Noriu pasakyti mūsų ūkininkams, kurie visą laiką aiškiai reiškė Prancūzijos poziciją: manome, kad dar nepasiekėme tikslo ir susitarimas negali būti pasirašytas“ tokia forma, kokia ji yra dabar, žurnalistams sakė E. Macronas.
Jis pažadėjo, kad Prancūzija priešinsis bet kokiems „bandymams jį priverstinai įgyvendinti“.
Svarbi galybė Vokietija, taip pat Ispanija ir Šiaurės šalys tvirtai remia paktą, norėdamos padidinti eksportą, Europai grumiantis su Kinijos konkurencija ir muitus pasitelkusia administracija Baltuosiuose rūmuose.
„Jei Europos Sąjunga nori išlikti patikima pasaulinėje prekybos politikoje, sprendimus reikia priimti dabar“, – ketvirtadienį Briuselyje žurnalistams sakė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.
Tačiau Prancūzijai, Italijai, Vengrijai ir Lenkijai nepritariant, susitarimo kritikai dabar turi pakankamai įtakos Europos Vadovų Taryboje (EVT), kad atmestų susitarimą, jei dėl jo būtų balsuojama.
Paskutinės minutės nesėkmė Europoje trečiadienį sulaukė griežto Brazilijos prezidento Luizo Inacio Lulos da Silvos priekaišto. Jis savo ES partneriams pasakė, kad susitarimą reikia sudaryti „dabar arba niekada“.
Europos ūkininkai taip pat pasipiktinę EK planais pertvarkyti didžiules 27 valstybių bloko žemės ūkio subsidijas, baimindamiesi, kad jiems teks mažiau pinigų.
„Mūsų žinia gana paprasta: mes protestuojame nuo 2024 metų Prancūzijoje, Belgijoje ir kitur“, – sakė Florianas Poncelet iš Belgijos ūkininkų sąjungos FJA.
„Norėtume, kad pagaliau būtume išklausyti“, – sakė jis.
(be temos)