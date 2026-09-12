Bulgarijoje sprogo ir užsidegė amunicijos sandėlis

Naujausias incidentas penktadienio vakarą įvyko netoli Gorni Varpišto kaimo esančiame ginkluotės gamintojo „EMCO“ sandėlyje, kurio gaminama amunicija naudojama Ukrainoje.
Iš karto po sprogimo buvo neaišku, kokio masto žala padaryta, o duomenų apie aukas nėra.
„Šiuo metu gyventojams pavojus negresia“, – paskelbė vietos policija.
Įmonės darbuotojai buvo evakuoti, o vietovė atitverta.
Artimiausias kaimas yra toliau nei už 1 kilometro nuo šio objekto.
Pastarasis incidentas įvyko praėjus beveik mėnesiui po to, kai kilo gaisras amunicijos depe kitoje netoliese esančioje „EMCO“ gamykloje.
Tada bendrovė atmetė žmogaus klaidos tikimybę, o bylos tyrimas tęsiasi.
„EMCO“ priklauso Emilianui Gebrevui, kuris 2015 m. su sūnumi ir kitu įmonės vadovu išgyveno bandymą juos nunuodyti.
Dėl jų apnuodijimo Bulgarijos prokuratūra apkaltino tris Rusijos piliečius.
Kitoje byloje šeši Rusijos piliečiai buvo apkaltinti terorizmu dėl keturių sprogimų Bulgarijos gynybos pramonės objektuose nuo 2011 iki 2020 metų.
Prokurorai teigė, kad keturi sprogimai buvo sukelti nuotoliniu būdu ir įtarė, kad tai buvo susiję su bandymais sutrikdyti ginklų tiekimą Sakartvelui ir Ukrainai.
NATO narė Bulgarija Ukrainą remia nuo Rusijos pilno masto invazijos pradžios 2022 m.
Pastarosiomis savaitėmis virtinė incidentų įvyko Ukrainą remiančiose gynybos pramonės bendrovėse Europoje.
Rugsėjo mėnesį Vokietijos Miuncheno mieste į gynybos bendrovės biurą buvo mesti buteliai su padegamuoju skysčiu. Rugpjūčio mėnesį Italijos įmonės „KNDS“ amunicijos gamykloje netoli Romos įvyko sprogimas.
Šių incidentų metu niekas nenukentėjo.
(be temos)
(be temos)