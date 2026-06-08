 Buvusiam Ukrainos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui – laisvės atėmimo bausmė

Buvusiam Ukrainos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui – laisvės atėmimo bausmė

2026-06-08 22:22
BNS inf.

Pirmadienį Ukrainos antikorupcijos prokurorai pranešė, kad buvęs Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, sudaręs susitarimą dėl kaltės pripažinimo garsioje kyšininkavimo byloje, kalės penkerius metus.

<span>Buvusiam Ukrainos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui – laisvės atėmimo bausmė</span>
Buvusiam Ukrainos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui – laisvės atėmimo bausmė / Scanpix nuotr.

Apie tai skelbia „Ukrainska Pravda“.

Vsevolodas Kniazievas buvo kaltinamas 2023 metais priėmęs 2,7 mln. JAV dolerių kyšį mainais į tam tikrą teismo sprendimą. Ši byla laikoma svarbiu Kyjivo kovos su korupcija pastangų karo metu išbandymu, kurį atidžiai stebi užsienio partneriai.

V. Kniazievas, kuris anksčiau neigė padaręs pažeidimus, sutiko duoti parodymus prieš kitus įtariamuosius, pranešė prokurorai.

Pagal susitarimą pareigūnai taip pat konfiskuos du nekilnojamojo turto objektus ir daugiau nei 200 tūkst. JAV dolerių. Be to, V. Kniazievas privalo paaukoti 1,1 mln. JAV dolerių Ukrainos kariuomenei.

Šiame straipsnyje:
Vsevolodas Kniazievas
korupcija
teisėjas

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piz...cas
kurWa ir je dar praso paramos!!!!
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Terbaklyniai
Kaip pas mus reikaliukai? Šventa?
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