Buvusiam Ukrainos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui – laisvės atėmimo bausmė

Apie tai skelbia „Ukrainska Pravda“.
Vsevolodas Kniazievas buvo kaltinamas 2023 metais priėmęs 2,7 mln. JAV dolerių kyšį mainais į tam tikrą teismo sprendimą. Ši byla laikoma svarbiu Kyjivo kovos su korupcija pastangų karo metu išbandymu, kurį atidžiai stebi užsienio partneriai.
V. Kniazievas, kuris anksčiau neigė padaręs pažeidimus, sutiko duoti parodymus prieš kitus įtariamuosius, pranešė prokurorai.
Pagal susitarimą pareigūnai taip pat konfiskuos du nekilnojamojo turto objektus ir daugiau nei 200 tūkst. JAV dolerių. Be to, V. Kniazievas privalo paaukoti 1,1 mln. JAV dolerių Ukrainos kariuomenei.
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(be temos)