CENTCOM: JAV surengė galingą smūgių bangą prieš Iraną

CENTCOM vėlų trečiadienio vakarą pranešė, kad jos pajėgos „sėkmingai baigė galingą smūgių bangą prieš Iraną, reaguodamos į vakar įvykdytus bandymus paleisti raketas prieš JAV pajėgas“, ir smogė dešimtims Islamo revoliucinės gvardijos taikinių, įskaitant karinius vadovavimo centrus.
Pirmieji smūgiai po beveik savaitę trukusio kovos veiksmų sąstingio sužlugdė viltis sugrįžti prie derybų.
Saudo Arabija ir JAV trečiadienį taip pat pranešė apie smūgius prieš kovotojų bazes Irake, o Jungtinių Valstijų sąjungininkas Izraelis apkaltino Irano remiamą „Hezbollah“ pažeidus paliaubas.
Didžiausia pasaulyje naftos eksportuotoja Saudo Arabija dvi dienas pranešinėjo apie dronų atakas prieš žalios naftos objektus, dėl kurių kaltino su Teheranu susijusias Irako ginkluotas grupuotes.
Tuo tarpu Iranas paleido raketas į JAV sąjungininką Jordaną, o Irano valstybinė žiniasklaida vėliau pranešė apie amerikiečių ataką netoli šios šalies sienos su Iraku.
Prieš naujausius smūgius JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) televizijai „Fox News“ sakė: „Mes jiems suduosime stiprų smūgį (...) Mes išspardysime jiems užpakalį.“
„Pasipriešinimas“
Tuo tarpu Irano valstybinė televizija pranešė apie JAV smūgį Piranšahro pasienio rajone, o naujienų agentūra „Fars“ pranešė, kad raketa pataikė į negyvenamą vietovę, aukų nebuvo.
Anksčiau Jordano kariuomenė pranešė perėmusi penkias Irano raketas, o Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad jų taikinys buvo ten esančios JAV bazės.
„Kol tęsis grasinimai Irano Islamo Respublikai (...) pasipriešinimas bus tęsiamas“, – pridūrė ji.
Kitame fronte Izraelis apkaltino „Hezbollah“ naktį paleidus droną prieš izraeliečių transporto priemonę Libano viduje, o kariuomenė tai pavadino „akivaizdžiu paliaubų pažeidimu“.
Pirmosiomis karo prieš Iraną savaitėmis Izraelis kovojo kartu su JAV, tuo pat metu kovodamas su „Hezbollah“ Libane, tačiau jis dar neprisijungė prie naujausio smūgių etapo prieš Iraną.
„Pavojinga“
Irake bendra JAV ir Saudo Arabijos oro operacija buvo surengta po to, kai Rijado vadinamos „Iranui ištikimos teroristų kovotojų grupės“ užpuolė jo naftos objektus.
JAV kariuomenė pranešė, kad per smūgius buvo nusitaikyta į su Iranu susijusios grupuotės logistikos ir ginklų vietas.
Irako „Hashed al-Shaabi“ aljansas pranešė, kad per išpuolius žuvo mažiausiai 20 jo narių.
Jis pasmerkė „pavojingą eskalaciją“ prieš „oficialią saugumo instituciją“.
Du „Hashed“ pareigūnai teigė, kad tarp žuvusiųjų buvo penki iraniečiai patarėjai, o naujienų agentūros AFP korespondentai matė karstus, uždengtus Irano vėliavomis.
„Hashed al-Shaabi“ aljansas, dar žinomas kaip Liaudies mobilizacijos pajėgos, buvo įkurtas 2014 metais kovai su džihadistais, o vėliau buvo integruotas į kariuomenę.
Jam priklauso brigados, priklausančios Irano remiamoms grupuotėms, garsėjančioms vienašališkais veiksmais.
Irakas pasmerkė JAV ir Saudo Arabijos smūgius ir pareiškė, kad atmeta „visus agresijos aktus, nepriklausomai nuo atsakingos šalies ar pateiktų pateisinimų“.
Ministrų nacionalinio saugumo taryba pareiškė, kad ji „priešinsis bet kokiam Irako suvereniteto pažeidimui ir neleis jokiam šaltiniui naudoti Irako teritorijos grasinimams kaimyninėms valstybėms“.
Tačiau, pasak „Fox News“, D. Trumpas teigė, kad smūgiai buvo „suderinti su Irako vyriausybe“.
JAV daro vis didesnį spaudimą Irakui nuginkluoti proiranietiškas grupuotes. Anksčiau šį mėnesį ministras pirmininkas Ali al Zaidi (Ali Zaidis) lankėsi ir JAV, ir Irane.
Raudonoji jūra
JAV teigė, kad kelias dienas trukęs kovos veiksmų nutraukimas buvo skirtas pradėti naują derybų etapą, įskaitant derybas dėl Hormuzo sąsiaurio, kurį Iranas blokuoja didžiąją karo dalį.
Revoliucinė gvardija pranešė, kad sąsiauryje užpuolė ir sustabdė tris tanklaivius, tvirtindama, kad Iranas „visiškai kontroliuoja“ vandens kelią, kuriuo anksčiau buvo galima laisvai plaukti.
Teheranas primygtinai reikalauja, kad jis turi išlaikyti šio itin svarbaus energijos išteklių gabenimo kelio kontrolę, taip pat paskelbė apie planus rinkti mokesčius už praplaukimą, kam Vašingtonas prieštarauja.
JAV taip pat paskelbė apie naujas sankcijas subjektams, susijusiems su Irano gvardija, kurią kaltina turto prievartavimu.
Hormuzo uždarymas suteikė didesnę reikšmę Raudonajai jūrai, kuri yra alternatyvus Rijado eksporto kelias.
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