Danijos premjerė: Rusija pasielgė beatodairiškai

„Vakar per įprastą skrydį Rusija pasielgė beatodairiškai Danijos kariuomenės atžvilgiu. Rusijos veiksmais siekiama įbauginti ir skaldyti. Jiems nepavyks. Mes liksime nepajudinami“, – platformoje „X“ paskelbtame pareiškime teigė M. Frederiksen.
Kaip rašė ELTA, Rusijos karo laivas Baltijos jūroje į Danijos sraigtasparnį paleido dvi signalines raketas, antradienį pranešė Danijos pareigūnai. Dėl šio incidento taip pat buvo iškviestas Rusijos ambasadorius.
„Šiandien į vieną iš karinių oro pajėgų sraigtasparnių „Fennec“ buvo paleistos signalinės raketos, kai jis vykdė įprastą Rusijos fregatos, buvusios tarptautiniuose vandenyse prie Gedserio, fotografavimo operaciją“, – pirmadienį vėlai vakare paskelbtame pareiškime nurodė Danijos ginkluotosios pajėgos.
„Fregata sraigtasparnio link paleido dvi signalines raketas. Viena jų praskriejo visai šalia sraigtasparnio“, – teigiama pareiškime.
Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Lokke Rasmussenas antradienį incidentą pavadino „visiškai nepriimtinu“.
„Rusija palaipsniui perkelia ribą, kurią ji laiko priimtinu elgesiu. To mes negalime toleruoti“, – pabrėžė jis.
„Todėl Rusijos ambasadorius buvo iškviestas pokalbio apie šį incidentą“, – pareiškime nurodė ministerija.
Naujausi komentarai