 Darželyje – pavojingas incidentas: vaikas iš kuprinės išsitraukė užtaisytą ginklą

Darželyje – pavojingas incidentas: vaikas iš kuprinės išsitraukė užtaisytą ginklą

2026-09-29 11:06 klaipeda.diena.lt inf.

Nerimą keliantis incidentas pirmadienį užfiksuotas JAV, pietryčių Mičigano valstijoje. Darželį lankantis mažylis iš kuprinės išsitraukė užtaisytą pistoletą, rašo portalas „ABC News“.

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<span>Darželyje – pavojingas incidentas: vaikas iš kuprinės išsitraukė užtaisytą ginklą</span>
Darželyje – pavojingas incidentas: vaikas iš kuprinės išsitraukė užtaisytą ginklą / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Kantono policijos vadovas Josephas Bialy teigė, kad darželio darbuotojai sureagavo labai greitai ir pasirūpino, kad visi vaikai būtų saugūs.

Ginklas nebuvo tarnybinis

Sulaikytas vienas iš vaiko tėvų dirba policijos pareigūnu kaimyninėje jurisdikcijoje. J. Bialy pabrėžė, kad darželyje atsidūręs pistoletas nebuvo tarnybinis ginklas.

„Nemanau, kad kas nors iš tiesų turėjo blogų ketinimų. Manau, kad viskas susiveda į saugų ginklo laikymą – turime žinoti, kur yra mūsų ginklai, ir užtikrinti, kad jie nebūtų niekam pasiekiami“, – sakė policijos vadovas.

Vaizdo įrašą pavadino sukrečiančiu

J. Bialy teigė matęs vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota, kaip vaikas iš kuprinės išsitraukia ginklą.

Policijos vadovas vaizdą pavadino „sukrečiančiu“ ir sakė, kad jį buvo sunku žiūrėti net žinant, kuo incidentas baigėsi.

Darželyje jau buvo taikoma nemažai saugumo priemonių, tačiau po šio įvykio ketinama sustiprinti tvarką ir pradėti tikrinti visas kuprines.

Darbuotojas sureagavo iš karto

Pasak J. Bialy, tuo metu patalpoje buvo darželio darbuotojas, kuris pastebėjo, kas vyksta, ir nedelsdamas įsikišo.

„Toje patalpoje visą laiką buvo darbuotojas – mokytojas ar instruktorius. Jis suprato, kas vyksta, ir greitai įsikišo. Jei taip nebūtų nutikę, nežinau, kur dabar būtume ar apie ką šiandien kalbėčiau“, – sakė policijos vadovas.

Per incidentą niekas nenukentėjo. Tyrimas tęsiamas.

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