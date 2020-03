Daugėja koronavirusu užsikrėtusių žmonių mirčių: griežtai perspėjama dėl kelionių

Paskelbus apie pirmąjį mirties atvejį JAV, Vašingtonas patarė gyventojams nevykti į epidemijos apimtas teritorijas Italijoje ir Pietų Korėjoje. Perspėjimas dėl kelionių sugriežtintas iki aukščiausio – ketvirto – laipsnio, šeštadienį Baltuosiuose rūmuose panešė viceprezidentas Mike‘as Pence‘as.

Be to, paskelbti nauji ribojimai dėl Irano. Užsieniečiai, kurie per praėjusias 14 dienų lankėsi Irane, nebus įleisti į JAV, sakė M. Pence‘as. Jis, prezidento Donaldo Trumpo pavedimu, vadovauja kovos su koronavirusu darbo grupei. Amerikiečiai Europoje šiuo metu turi būti ypač atsargūs, šiek tiek vėliau sakė ir D. Trumpas.

Nuo Covid-19 pirmas žmogus mirė ir Australijoje. 78-erių auka užsikrėtė prie Japonijos krantų karantinuotame kruiziniame laive „Diamond Princess“. Čia jis buvo kartu su žmona. Jie buvo tarp 160 žmonių, kurie iš laivo nugabenti į Australiją.

Kinijoje nuo naujojo kornaviruso mirė dar 35 žmonės. Pasak Sveikatos komisijos Pekine, beveik visi nauji mirties ir infekcijų atvejai užregistruoti labiausiai epidemijos apimtoje Hubėjaus provincijoje. Čia būta 34 mirčių ir 570 naujų susirgimų. Iš viso Kinijoje virusas jau pražudė 2 870 žmonių. Bendras infekuotųjų žemyninėje Kinijoje skaičius pasiekė beveik 80 000. Oficialiais duomenimis, apie pusę žmonių pasveiko.

Viruso atvejų skaičius smarkiai išaugo Pietų Korėjoje – susirgo dar 367 asmenys. Čia virusas iki šiol nustatytas 3 526 gyventojams – tai didžiausias skaičius už Kinijos ribų. Šalyje Covid-19 pražudė 17 žmonių.