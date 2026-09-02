Dėl atakos Leipcige nustatyti du įtariamieji, vienas jų turi sąsajų su Lietuva

Vienas šių įtariamųjų turi sąsajų su Lietuva.
Vokietijos vyriausybė antradienį dėl incidento Leipcigo oro uoste apkaltino Rusiją, teigdama, kad tam ji pasitelkė „žemo lygio agentus“, ir paskelbė apie atsakomąsias priemones, įskaitant Rusijos konsulato Bonoje ir Rusijos kultūros centro Berlyne uždarymą.
Pasak dienraščio „Sueddeutsche Zeitung“ (SZ) ir regioninių visuomeninių transliuotojų NDR bei WDR, vienas įtariamasis yra Baltarusijos pilietis, taip pat turintis Rusijos pasą. Šis asmuo, kaip manoma, į Šengeno erdvę atvyko su Minske išduota Italijos turistine viza.
Įtariamasis, kurio DNR, kaip pranešama, buvo rasta oro uoste, jau buvo atkreipęs į save dėmesį dėl Baltijos šalyse padarytų nusikaltimų, teigia leidiniai.
Manoma, kad antras įtariamasis, kuris, kaip pranešama, turi Latvijos ir Rusijos pasus, atliko hibridinės atakos logistikos koordinatoriaus ir instruktoriaus vaidmenį.
Teigiama, kad liepos pabaigoje atvykęs į Berlyno oro uostą jis išsinuomojo automobilį, kad nuvyktų į Leipcigo regioną, o likus dviem dienoms iki įtariamos atakos paliko Vokietiją.
Pranešama, kad abu vyrai buvo identifikuoti pagal policijos oro uoste ir jo apylinkėse surastus DNR pėdsakus: ant drono, sprogmenų pripildytoje skardinėje ir ant prie medžio pritvirtintos antenos.
Kaip rašė minėtos žiniasklaidos priemonės, Europos duomenų bazės leido nustatyti atitikimus, pirmiausia Lietuvoje ir Suomijoje, kuriuos patvirtino žvalgybos tarnybų informacija.
Dronas buvo aptiktas saugioje krovinių operacijų zonoje Leipcigo oro uoste, netoli Ukrainos krovininio lėktuvo.
Vokietijos spaudos teigimu, vėliau netoli oro uosto buvo aptiktas dar vienas dronas, ant kurio taip pat rasta sprogstamųjų medžiagų pėdsakų.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį pareiškė, kad Vokietijos reakcija buvo „klaida, ir labai rimta“.
Rusija trečiadienį pranešė, kad iškvietė Vokietijos reikalų patikėtinį pareikšti protesto dėl „antirusiškų Vokietijos pareigūnų veiksmų ir pareiškimų“.
Vokietijoje kelis mėnesius buvo fiksuojami įtartini dronų skrydžiai virš karinių ir pramoninių objektų, tačiau naktį į rugpjūčio 5-ąją Leipcige įvykęs incidentas sukėlė didelį nerimą, nes ten rastas dronas gabeno sprogmenis.
Policija pasitelkė robotą, kad neutralizuotų šalia Ukrainos krovininio lėktuvo rastą įrenginį, o po kelių savaičių netoli oro uosto, kaip pranešama, buvo rastas dar vienas dronas su sprogstamosios medžiagos pėdsakais.
Šis oro uostas atlieka svarbų vaidmenį gabenant karines prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkių krovinius, taip pat tarnauja kaip bazė Ukrainos bendrovei „Antonov Airlines“.
Lietuvos generalinė prokurorė Nida Grunskienė rugpjūčio 19 dieną patvirtino drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla, tačiau daugiau detalių neatskleidė.
Anot N. Grunskienės, tyrimas atliekamas bendradarbiaujant jungtinėje grupėje, kurioje yra Jungtinės Karalystės (JK), Nyderlandų, Latvijos ir kitų šalių pareigūnai.
Po praėjusio mėnesio įvykio Leipcigo oro uoste Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris sutampa su rastuoju po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024-ųjų liepą.
„Nekomentuosiu, kadangi nenoriu pakenkti tyrimo sėkmei“, – teigė N. Grunskienė, paklausta, ar DNR pėdsakas yra susietas su konkrečiu asmeniu.
2024-aisiais iš Lietuvos į JK ir Lenkiją buvo išsiųsti keturi siuntiniai. Dvi iš keturių siuntų su padegamaisiais užtaisais buvo siunčiamos per DHL: viena užsidegė Vokietijoje, Leipcigo oro uoste, kita – sandėlyje JK.
Padegamųjų užtaisų bylą šiuo metu nagrinėja Vilniaus apygardos teismas, joje kaltinimai pareikšti penkiems asmenims. Pasak pareigūnų, pastarieji yra vykdytojai, tarpininkai, o nusikaltimo organizatoriai yra Rusijoje ir šiuo metu nepasiekiami.
Nustatyta, kad nusikaltimus organizavo Rusijos ginkluotųjų pajėgų Vyriausioji žvalgybos valdyba.
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