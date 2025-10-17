Dėl meškų atakų Japonijoje šiemet žuvo rekordiškai daug žmonių

„Tai didžiausias aukų skaičius nuo 2006 metų, kai buvo pradėta vesti statistika“, – naujienų agentūrai AFP sakė pareigūnas.
Anot jo, 2023–2024 finansiniais metais meškos pražudė penkis žmones.
Pareiškimas paskelbtas po patvirtinimo, kad praėjusią savaitę šiauriniame Ivatės regione rastą negyvą vyrą nužudė lokys.
Įskaitant mirtinus atvejus, nuo balandžio, kai prasidėjo finansiniai metai, buvo sužeisti mažiausiai 108 žmonės.
Tai daugiau nei ankstesniais finansiniais metais, kai buvo sužeisti 85 žmonės, o 2023–2024 metais, remiantis Aplinkos ministerijos tyrimu, jų buvo 219.
Praėjusią savaitę 1,4 metro suaugęs lokys užklydo į prekybos centrą Numatoje, Gunmoje, į šiaurę nuo Tokijo.
Gyvūnas lengvai sužeidė aštuntą dešimtį metų einantį vyrą ir dar vieną apie 60 metų vyrą, pranešė regiono policijos ir ugniagesių pareigūnai.
Parduotuvė yra netoli kalnuotų vietovių, tačiau anksčiau niekada nebuvo pasitaikę, kad prie jos priartėtų meškos, naujienų agentūrai AFP sakė maisto prekių parduotuvių tinklo valdymo planavimo pareigūnas Hiroshi Horikawa (Hirošis Horikava).
„Ji įėjo pro pagrindinį įėjimą ir išbuvo viduje maždaug keturias minutes“, – teigė jis.
„Ji beveik užlipo ant žuvies vitrinos ir apgadino stiklą. Vaisių skyriuje ji nuvertė avokadų krūvą ir juos sutrypė“, – pridūrė jis.
Parduotuvės vadovas vietos žiniasklaidai sakė, kad tuo metu viduje buvo apie 30–40 pirkėjų ir kad meška įsiaudrino, nes stengėsi rasti išėjimą.
Tą pačią dieną Ivatės regiono ūkininką prie pat jo namų apdraskė ir apkandžiojo meška, lydima jauniklio.
O šio mėnesio pradžioje ispanų turistas buvo užpultas lokio autobusų stotelėje vaizdingame Širakavos kaime centrinėje Japonijoje.
Klimato kaita yra vienas iš veiksnių, lemiančių padidėjusį incidentų skaičių, nes ji daro įtaką gyvūnų valgomam maistui, pavyzdžiui, gilėms, taip pat žiemos miego laikui.
Japonijoje gyvena dviejų rūšių lokiai: Azijos juodieji lokiai, dar vadinami mėnulio lokiais, ir didesni rudieji lokiai, gyvenantys pagrindinėje šiaurinėje Hokaido saloje.
Kasmet nušaunama tūkstančiai šių gyvūnų.
