 Dėl Ukrainos dronų grėsmės Rusija antrus metus iš eilės atšaukė karinio jūrų laivyno paradą

Dėl Ukrainos dronų grėsmės Rusija antrus metus iš eilės atšaukė karinio jūrų laivyno paradą

2026-07-27 07:24
BNS inf.

Rusija antrus metus iš eilės atšaukė savo karinio jūrų laivyno dienos paradą Sankt Peterburge, nes didėjantys Ukrainos tolimų smūgių pajėgumai kelia pavojų net ir stipriai ginamiems didiesiems šalies miestams.

<span>Dėl Ukrainos dronų grėsmės Rusija antrus metus iš eilės atšaukė karinio jūrų laivyno paradą</span>
Dėl Ukrainos dronų grėsmės Rusija antrus metus iš eilės atšaukė karinio jūrų laivyno paradą / VYACHESLAV PROKOFYEV / AFP nuotr.

Apie tai skelbia portalas „The Kyiv Independent“.

Rusijoje Karinio jūrų laivyno diena yra valstybinė šventė, tradiciškai minima paskutinį liepos sekmadienį. Nuo 2017 metų šią dieną paprastai būdavo demonstruojama Rusijos karinio jūrų laivyno galia, įskaitant didelę Baltijos, Juodosios, Šiaurės jūrų ir Ramiojo vandenyno laivynų kovinių laivų apžiūrą Sankt Peterburge.

Tačiau šiemet renginys buvo gerokai kuklesnis. Antrus metus iš eilės pagrindinis paradas buvo atšauktas dėl saugumo sumetimų. Vietoje to Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasakė kalbą jūreiviams Admiralitete – Karinio jūrų laivyno būstinėje Sankt Peterburge.

Miesto gyventojai pranešė, kad V. Putino vizitas sutapo su didelio masto interneto sutrikimais Sankt Peterburge.

Šiame straipsnyje:
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