Dėl Ukrainos dronų sustabdyta Maskvos oro uosto veikla

Šeremetjevo, Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskio oro uostuose buvo trumpam sustabdyti visi lėktuvų pakilimai ir nusileidimai.
Per tą laiką mažiausiai 25 atvykstantys lėktuvai buvo nukreipti į kitus oro uostus. Pasak TASS, vėlai vakare visuose oro uostuose pavojaus signalas buvo atšauktas.
Maskvos mero Sergejaus Sobianino teigimu, prieš pasiekiant Rusijos sostinės ribas buvo numušti mažiausiai 23 link jos skridę Ukrainos dronai. Tačiau jis nepatikslino, ar dronams pavyko prasiveržti pro oro gynybą ir ar buvo padaryta kokios nors žalos.
Dėl artėjančių dronų sekmadienio vakarą skrydžiai buvo sutrikdyti ir kituose Rusijos miestuose. Į šiaurės rytus nuo Maskvos esančiuose Kostromos ir Jaroslavlio oro uostuose taip pat laikinai sustabdyti visi lėktuvų pakilimai ir nusileidimai.
Ukrainos dronų taikiniai nebuvo žinomi. Siekdama susilpninti Maskvos karo mašiną, Ukraina jau kelis mėnesius atakuoja ginklų gamyklas ir naftos perdirbimo įmones Rusijos teritorijos gilumoje.