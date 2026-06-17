Dėl Ukrainos smūgių sumažėjo Rusijos naftos gavyba

Ji siekė 8,7 mln. barelių per dieną ir 10 proc. atsiliko nuo gegužę užsibrėžto tikslo, trečiadienį pranešė Tarptautinė energijos agentūra (TEA), kuria remiasi agentūra „Reuters“.
Ukraina tolimojo nuotolio dronais dabar rengia atakas ir Rusijos gilumoje esančiose gavybos teritorijose, nurodoma trečiadienį paskelbtoje Paryžiuje įsikūrusios TAE mėnesinėje ataskaitoje. Dėl smūgių TAE šių metų Rusijos naftos gavybos prognozes sumažino 200 tūkst. barelių – iki 8,95 mln. barelių per dieną.
Ukraina atakomis prieš naftos ir dujų objektus bando smogti svarbiam Rusijos karo ekonomikos pajamų šaltiniui. Tokių atakų skaičius nuo metų pradžios išaugo du kartus, o tai lėmė perdirbimo sutrikimus.
Rusija neseniai pirmą kartą pripažino, kad naftos gavyba šiais metais sumažėjo, tačiau tai aiškino neplanuotais remonto darbais. Rusija 2023 m. balandį, praėjus daugiau kaip metams nuo invazijos į Ukrainą pradžios, nutraukė naftos gavybos duomenų skelbimą.
Gegužę Rusijos žalios naftos ir naftos produktų eksportas, siekęs apie 7,4 mln. barelių per dieną, liko stabilus, lyginant su ankstesniais metais. Pajamos iš naftos eksporto, palyginti su praėjusiu mėnesiu, dėl smuktelėjusių kainų sumažėjo 710 mln. dolerių iki 20,8 mlrd. dolerių, tačiau vis tiek buvo 65 proc. didesnės nei praėjusiais metais. Rusija turėjo naudos iš dėl Irano karo išaugusių kainų.
Ukrainos atakos, anot TAE, privertė Maskvą teikti pirmenybę vidaus rinkos aprūpinimui naftos produktais ir tuo pačiu kuo labiau padidinti žalios naftos eksportą. Palyginti su praėjusiais metais, eksportas padidėjo 490 tūkst. barelių iki 5,2 mln. barelių per dieną ir vėl pasiekė 2022 m. lygį.
Pasak šaltinių, birželį Rusija ketina sumažinti žalios naftos eksportą ir dėl gresiančio degalų stygiaus paspartinti naftos perdirbimo gamyklų veiklą. Šalies vadovybė neseniai uždraudė aviacinių degalų eksportą iki lapkričio 30 d. ir apribojo benzino išvežimą.