 Demilitarizuotoje zonoje sužeisti Pietų Korėjos kariai

Demilitarizuotoje zonoje sužeisti Pietų Korėjos kariai

2026-09-21 09:42
BNS inf.

Demilitarizuotoje zonoje įtariama minos sprogimo metu buvo sužeisti trys žmonės, tarp jų – Pietų Korėjos kariai, pirmadienį pranešė Pietų Korėjos „Yonhap TV“ televizija.

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<span>Demilitarizuotoje zonoje sužeisti Pietų Korėjos kariai</span>
Demilitarizuotoje zonoje sužeisti Pietų Korėjos kariai / Scanpix nuotr.

Ši zona, padalijusi pusiasalį po 1950–1953 metais vykusio Korėjos karo, pasibaigusio paliaubomis, yra viena labiausiai užminuotų vietų pasaulyje.

„Karys buvo sunkiai sužeistas per operaciją Demilitarizuotoje zonoje, kurioje dalyvavo 25-oji pėstininkų divizija“, – sakė karinis pareigūnas, turėdamas omenyje buferinę zoną, skiriančią abi Korėjas.

„Yonhap TV“ pranešė, kad per incidentą buvo sužeisti trys kariai, jie išvežti į Ginkluotųjų pajėgų sostinės ligoninę.

Kol kas neaišku, ar miną padėjo Šiaurės Korėjos pajėgos, ar ji priklausė Pietų Korėjos kariuomenei, nurodė „Yonhap TV“.

„Yonhap“ naujienų agentūros cituojamais kariniais duomenimis, šiame rajone įkasta apie 800 tūkst. minų. Daugelis jų liko nuo Korėjos karo laikų, nors minų klojimas tęsėsi ir pastaraisiais metais.

2024 metais, Šiaurės Korėjos lyderiui Kim Jong Unui paskelbus Pietų Korėją savo šalies „pagrindine prieše“, Pchenjano kariuomenė kelis mėnesius klojo minas ir statė prieštankinius įtvarus palei sieną, siekdama visam laikui uždaryti sieną.

Šiame straipsnyje:
Korėja
demilitarizuota zona
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sprogimas

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demokratija
Naglos bezdziones. Nereikia lysti kur negalima.
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