Per didžiausią pastarųjų savaičių rusų ataką į Ukrainą paleista šimtai dronų

Kaip socialiniame tinkle „Telegram“ skelbia ukrainiečių oro pajėgos, Rusija naktį į Ukrainą paleido 574 dronus ir 40 raketų. Numušta arba taikinių nepasiekė 546 dronai ir 31 raketa.
Tai didžiausia rusų ataka per kelias savaites, pasaulio lyderiams, įskaitant JAV prezidentą Donaldą Trumpą, siekiant karo užbaigimo.
„Vienas žmogus žuvo ir du buvo sužeisti per (...) bepiločių orlaivių ir sparnuotųjų raketų smūgį Lvivo“ srityje, sakė regioninės karinės administracijos vadovas Maksymas Kozyckis.
„Žala padaryta dešimtims gyvenamųjų pastatų“, – pridūrė jis platformoje „Telegram“.
Per Rusijos smūgius taip pat sužeista 12 žmonių Mukačevo mieste, esančiame netoli sienos su Vengrija ir Slovakija, pranešė miesto taryba.
„Penkiems pacientams suteikiama pagalba ligoninėje, o dar vienas perkeltas į regioninę ligoninę“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė taryba.
Lucko meras Ihoris Poliščukas pranešė apie „priešo ataką, kuri buvo vykdoma bepiločiais lėktuvais ir raketomis“.
„Kol kas sužeistųjų ir žuvusiųjų nėra“, – sakė jis.
Ukrainos pareigūnai sureagavo pareikšdami, jog šie smūgiai rodo, kad Rusija nesuinteresuota tartis dėl taikos.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad kelios raketos buvo nutaikytos į amerikiečiams priklausančią kompaniją Vakarų Ukrainoje, „gaminančią tokius kasdienius dalykus kaip kavos aparatai“.
„Rusai įvykdė šią ataką lyg visai niekas nebūtų pasikeitę, lyg nebūtų pasaulinių pastangų sustabdyti šį karą“, – sakė V. Zelenskis.
„Į tai reikia atsakyti. Vis dar nėra signalo iš Maskvos, kad jie tikrai ketina dalyvauti realiose derybose ir užbaigti šį karą“, – pridūrė jis.
„Rusija ir toliau demonstruoja, kad taika jos nedomina“, – socialiniuose tinkluose teigė Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko.
„Praėjusią naktį Ukraina patyrė plataus masto mišrų smūgį: dronai, sparnuotosios ir balistinės raketos, net hipergarsiniai ginklai“, – sakė ji.
Vakarų Ukrainą rečiau atakuoja Rusijos pajėgos, kurios per 2022-aisiais prasidėjusią invaziją užėmė teritorijų Pietų ir Rytų Ukrainoje.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha teigė, kad naujausi smūgiai „neturi jokios karinės logikos ar būtinybės“, ir sakė, kad tai buvo „tiesiog teroras prieš žmones“.
Tuo tarpu Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad įvairiuose regionuose sunaikino 49 ukrainiečių bepiločius.
Ministerija nepateikė informacijos apie aukas ar padarytą žalą.
Šį mėnesį D. Trumpas suintensyvino diplomatines pastangas dėl karo Ukrainoje užbaigimo: JAV prezidentas Aliaskoje susitiko su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, o po to į Vašingtoną atskiroms deryboms pasikvietė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir Europos lyderius.
Rusija menkina tikimybę, kad artimiausiu metu įvyks rusų prezidento Vladimiro Putino ir V. Zelenskio susitikimas, ir yra sakiusi, kad nori būti įtraukta į diskusijas dėl būsimų saugumo garantijų Ukrainai.