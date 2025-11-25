Kyjivas Rusijos ataką vadina Putino teroristiniu atsaku į JAV taikos pasiūlymus

Rusijos prezidentas Vladimiras „Putinas pateikė teroristinį atsaką į Jungtinių Valstijų ir prezidento (Donaldo) Trumpo taikos pasiūlymus. Raketų ir bepiločių orlaivių spiečiumi prieš Ukrainą“, – socialiniuose tinkluose tvirtino Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
Jis pridūrė, kad nukentėjo ir Odesa, taip pat Charkivo, Černihivo ir Kyjivo sritys. Apgadinti paprasti gyvenamieji pastatai ir kritinė civilinė energetikos infrastruktūra, dėl to, tvyrant žemai temperatūrai, kilo tolesni elektros, vandens ir šilumos tiekimo sutrikimai. Ministras pabrėžė, kad Ukraina yra įsipareigojusi siekti taikos, ir akcentavo būtinybę pasitelkti visas turimas priemones, siekiant priversti agresorių nutraukti karo veiksmus.
„Spaudimas Rusijai, taip pat transatlantinių sąjungininkų stiprybė ir vienybė išlieka labai svarbi, kad būtų galima padaryti galą šiam karui“, – teigė A. Sybiha.
Kaip jau skelbė naujienų agentūra „Ukrinform“, lapkričio 25 d. naktį Rusijos kariai surengė kombinuotą oro ataką prieš Ukrainą, pasitelkdami kruizines ir balistines raketas, taip pat smogiamuosius bepiločius orlaivius. Kyjive per masinę Rusijos ataką lapkričio 25-osios naktį ir ryte žuvo šeši žmonės. Sostinė laikinai apribojo šilumos tiekimą namams septyniuose rajonuose.