 Per dieną Ukrainos oro gynyba numušė 199 iš 224 Rusijos dronų

Per dieną Ukrainos oro gynyba numušė 199 iš 224 Rusijos dronų

2026-08-29 20:51
Viljama Sudikienė (UKRINFORM)

Nuo šeštadienio ryto Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė 199 Rusijos paleistus kovinius dronus, „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos oro pajėgos.

<span>Per dieną Ukrainos oro gynyba numušė 199 iš 224 Rusijos dronų</span>
Per dieną Ukrainos oro gynyba numušė 199 iš 224 Rusijos dronų / EPA/SERGEY DOLZHENKO nuotr.

Šeštadienį nuo 6.30 val. iki 18 val. užpuolikai iš Rusijos paleido į Ukrainą 224 kovinius dronus, dauguma buvo reaktyviniai ir nukreipti į Kyjivą.

Pirminiais duomenimis, oro gynybos sistemos per dieną numušė arba sutrikdė 199 priešo bepiločius orlaivius. 18.20 val. Ukrainos oro erdvėje buvo aptinkama dar apie dešimt Rusijos karinių kovinių dronų.

Per Rusijos bepiločių orlaivių ataką, vykdytą visą dieną, Kyjive buvo sužeisti aštuoni žmonės, žuvo dvejų metų mergaitė. Vaikas nuo skeveldrų patyrė mirtinas žaizdas, kai priešo drono nuolaužos nukrito parke.

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