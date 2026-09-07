Per dronų ataką Zaporižioje apgadintas daugiabutis, sužeisti trys žmonės

„Per priešo ataką Zaporižioje buvo sužeisti trys žmonės. Apgadintas daugiabutis – išdužo jo langai, o fasadas buvo smarkiai pažeistas“, – rašė jis.
Sužeistiesiems teikiama medicininė pagalba. Miesto Dnipro rajone buvo laikinai apribotas eismas.
Per dronų ataką Ukrainos Zaporižios mieste buvo apgadintas daugiabutis, sužeisti trys žmonės, platformoje „Telegram“ pranešė Zaporižios srities gynybos tarybos bendrapirmininkis Ivanas Fedorovas.
„Per priešo ataką Zaporižioje buvo sužeisti trys žmonės. Apgadintas daugiabutis – išdužo jo langai, o fasadas buvo smarkiai pažeistas“, – rašė jis.
Sužeistiesiems teikiama medicininė pagalba. Miesto Dnipro rajone buvo laikinai apribotas eismas.