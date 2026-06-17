Dronų kampanijos rezultatas: dešimtyse Rusijos regionų ribojamas parduodamo benzino kiekis

Pasak verslo naujienų portalo „The Bell“, su tam tikromis degalų tiekimo problemomis susiduria dauguma Rusijos regionų.
Degalų pardavimo privatiems asmenims apribojimus nustatė 53 Rusijos regionai, taip pat Ukrainos teritorijos, kurias Maskva aneksavo 2014 ir 2022 metais.
Aštuoniolikoje regionų vairuotojai gali įsigyti ne daugiau kaip 50 litrų arba vieną pilną baką, jei jo talpa mažesnė. Tokie patys apribojimai galioja Kryme, Chersono ir Zaporižios regionuose, taip pat apsišaukėlių paskelbtose Donecko ir Luhansko Liaudies Respublikose.
Pranešama, kad degalų trūksta didelėje dalyje dar 11 regionų degalinių, nors jose pirkimo apribojimai dar nėra įvesti.
Ukrainos dronams vis intensyviau atakuojant Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir degalų sandėlius, 2026 m. gegužę Rusijos naftos gavyba nukrito iki žemiausio metų lygio.
Kaip gegužės pabaigoje pranešė „Reuters“, dėl šių smūgių savo veiklą apriboti arba sustabdyti buvo priversti beveik visi pagrindiniai centrinėje Rusijos dalyje veikiantys naftos objektai.
Po to, kai Ukrainos pajėgos ėmė atakuoti degalų autocisternas ir sunkvežimius, gabenančius degalus į Krymą, degalų krizė prasidėjo ir aneksuotajame pusiasalyje.