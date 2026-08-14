Duginas paragino masiškai keldinti rusus iš didmiesčių

Kaip rašo naujienų portalas „The Moscow Times“, pasak A. Dugino, karas su Vakarų šalimis „yra ne tik tikėtinas, bet beveik neišvengiamas“, o jo peraugimas į branduolinį karą – „labai tikėtinas“.
„Rusijos didmiesčiai, kuriuose sutelktas visas gyvenimas, visa pramonė, visa ekonomika, tampa patraukliu tikslingų atakų taikiniu. (Todėl) reikia nedelsiant ir masiškai iškeldinti gyventojus iš miestų, ypač iš didmiesčių“, – siūlo A. Duginas.
Pasak jo, žmonės, turintys savo žemę, „gimdo nepalyginamai daugiau vaikų nei miestuose“.
„Nebus jokių didelių miestų: nei Maskvos, nei Sankt Peterburgo, nei Jekaterinburgo, – prognozuoja A. Duginas. – Žmonės išvyks ramiai gyventi į kaimą. O daugiaaukščius pastatus galima skirti ūkiams, pavyzdžiui, bitkoinų kasybai. Ten tegul gyvena kompiuteriai, tegul gyvena robotai.“
JAV, Europos Sąjungos ir Kanados sankcijų sąrašuose esantis A. Duginas anksčiau ragino teisėsaugos institucijų – Vidaus reikalų ministerijos, FSB, Rusijos gvardijos – darbuotojus laikyti „Dievo pasiuntiniais“, tvirtino, kad rusus seka Vakarų sukurti buitiniai prietaisai, įskaitant kavos malūnėlius ir elektros lizdus, o po raketų „Orešnik“ smūgių Ukrainai ragino visus skubiai „pasikrikštyti“, nes jau greitai bus pasaulio pabaiga.
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