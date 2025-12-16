Dvylikametė mergaitė sulaikyta dėl jaunesnės draugės nužudymo

Apie tai antradienį skelbia Lenkijos radijas.
Aukos kūnas buvo rastas gruodžio 15-ąją už mokyklos, kurią lankė abi mergaitės, žaidimų aikštelės netoli upelio. Ji buvo subadyta peiliu ir policija rado peilį, kuris, manoma, buvo panaudotas nusikaltimui.
12-metė įtariamoji, lankiusi tą pačią mokyklą, buvo sulaikyta dėl įtarimo nužudymu.
Naujausiais duomenimis, teismas davė sutikimą apklausti mergaitę.
Tyrėjai dar nenustatė šio išpuolio motyvo.
Jelenia Guros meras Jerzy Luzniakas paskelbė gedulo laikotarpį ir paragino gyventojus atšaukti arba atidėti artėjančius kultūros, sporto ir pramogų renginius, o bendruomenę – su pagarba paminėti šią tragediją.
Švietimo ministrė Barbara Nowacka pagyrė mokyklą už greitą reagavimą į krizę ir patvirtino, kad siekiant geriau apsaugoti moksleivius svarstoma galimybė peržiūrėti sveikatos ir saugos taisykles.
