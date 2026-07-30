 Ebolos epidemija Konge toliau sparčiai plinta

Ebolos epidemija Konge toliau sparčiai plinta

2026-07-30 15:39
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ebolos epidemija Kongo Demokratinėje Respublikoje toliau sparčiai plinta. Nuo balandžio pabaigos virusas pražudė 1 521 žmogų, pranešė šalies vyriausybė.

<span>Ebolos epidemija Konge toliau sparčiai plinta</span>
Ebolos epidemija Konge toliau sparčiai plinta / Scanpix nuotr.

Laboratorijoje patvirtintų infekcijų skaičius išaugo iki 3 442. Institucijų duomenimis, mirčių rodiklis šiuo metu yra 44 proc. – vadinasi, beveik pusė visų patvirtintų užsikrėtimų baigiasi mirtimi.

Ekspertai mano, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes dalis infekcijų neatpažįstamos arba apie jas nepranešama. Spėjama, kad liga pavasarį Rytų Konge kelias savaites galėjo plisti nepastebėta.

Infekcijų skaičiai auga taip sparčiai, kaip dar niekada prieš tai per Ebolos protrūkius.

„Tai yra greičiausiai plintantis Ebolos protrūkis per visą istoriją, – trečiadienį sakė Pasaulio maisto programos (WFP) vadovo pavaduotojas Carlas Skau. – Vakarų Afrikoje 1 tūkst. žmonių mirė per aštuonis mėnesius“.

2014 ir 2015 m. per Ebolos epidemiją Vakarų Afrikoje mirė daugiau kaip 11 tūkst. žmonių. Per antrą didžiausią registruotą protrūkį nuo 2018 iki 2020 m. Rytų Konge mirčių priskaičiuota 2,3 tūkst.

Ebolos karštinė yra gyvybei pavojinga liga. Virusas plinta per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. Liga gali sukelti didelį karščiavimą, pykinimą ir sunkų vidinį kraujavimą.

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Ebolos protrūkis

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