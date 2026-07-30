Egiptas patyrė pirmą per šį karą drono smūgį

Tai pirmasis toks išpuolis prieš šalį nuo karo Artimuosiuose Rytuose pradžios.
Pareigūnai pranešė, kad per trečiadienio gaisrą buvo apgadinti du dujų laivai. Jungtinėje Karalystėje (JK) įsikūrusi privati saugumo stebėjimo tarnyba „Ambrey“ nurodė, kad gaisras kilo po drono atakos prieš JAV priklausantį ir jų valdomą plaukiojantį suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) saugojimo laivą.
Nors per JAV ir Izraelio karą su Iranu kitose regiono vietose esantys energetikos objektai buvo apšaudyti dronais ir raketomis, Egiptas iki šiol to buvo išvengęs.
Ministrų kabinetas pranešė, kad atlikus preliminarų incidento tyrimą nustatyta, jog „jį sukėlė dronas“, ir pažymėjo, kad niekas neprisiėmė atsakomybės.
Vyriausybė pridūrė, kad tyrimas tęsiamas, siekiant „nustatyti incidento aplinkybes ir imtis būtinų priemonių Egipto interesams bei nacionaliniam saugumui apsaugoti“.
Uosto direkcija pranešime nurodė, kad, nepaisant atakos, uostas veikia įprastai.
„Ambrey“ pranešė, kad į JAV priklausantį ir jų valdomą plaukiojantį saugojimo laivą pataikė bent vienas neatpažintas dronas, o gaisras antrajame laive „susijęs su šiuo incidentu“.
Buvęs Damjetos uosto direkcijos vadovas generolas majoras Aymanas Salah trečiadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad pakartotinio dujinimo laivas buvo prišvartuotas uoste šalia SGD tanklaivio.
„Pakartotinio dujinimo procesas vyksta esant labai dideliam slėgiui“, – sakė jis, paaiškindamas, kad bet koks nuotėkis gali sukelti gaisrą.
Trečiadienio ataka įvyko JAV ir Iranui atnaujinus karo veiksmus po trumpo kovų atoslūgio, kuriuo buvo siekiama atgaivinti derybas.
Iranas paleido raketų salvę į JAV objektus Jordanijoje, o Vašingtonas atsakė smūgių banga.
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