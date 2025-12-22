Egipte susidūrus kruiziniams laivams žuvo turistė iš Italijos

Remdamasi Italijos užsienio reikalų ministerijos paskelbta informacija, ANSA pranešė, kad Italijos konsulato pareigūnai palaiko ryšį su moters vyru ir kelionių organizatoriais, kurie padeda kitiems Italijos keleiviams, keliavusiais tuo pačiu laivu.
Remiantis pirminiais duomenimis, keliasdešimt italų turistų gabenęs laivas netrukus po 19 val. (17 val. Grinvičo laiku) susidūrė su kitu laivu. Per susidūrimą buvo sunaikintos keturios kabinos.
Pranešime teigiama, kad moteris susidūrimo metu nukrito ir patyrė mirtinus sužalojimus. Nepaisant pastangų ją išgelbėti, ji netrukus mirė. Pranešama, kad kiti italų keleiviai yra sveiki.
Pietų Egipto Luksoro miestas yra svarbus turistų traukos objektas, garsėjantis senovinėmis šventyklomis ir Karalių slėnyje esančiais faraonų kapais.
Naujausi komentarai