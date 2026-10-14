Ekspertas: smūgiai rusų duomenų centrams – ne mažiau veiksmingi nei naftos perdirbimo gamykloms

Pasak K. Korsuno, Ukrainos duomenų centrai iš esmės nesiskiria nuo veikiančių Rusijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje, Jungtinėse Valstijose ar kitur.
„Tačiau smūgių padariniai skiriasi. Esmė ta, kad prieiga prie interneto ir duomenų centrų Rusijoje, kurie naudojami ne tik interneto prieigai, bet ir duomenims saugoti bei prieglobos paslaugoms teikti, yra labai centralizuota. „Yandex“ valdomi duomenų centrai yra milžiniški. Jie teikia dešimtis ir šimtus įvairių paslaugų ir iš esmės Rusijoje monopolizavo šią rinką“, – sakė ekspertas.
Pasak jo, Ukrainoje ši sistema yra decentralizuota ir paskirstyta, o Rusijoje – itin centralizuota.
„Todėl ir padariniai tokie skirtingi. Kai smūgiai buvo suduoti mums, dauguma naudotojų beveik nieko nepastebėjo. Nukentėjo tik kai kurie interneto išteklių savininkai, nepasidarę atsarginių kopijų. Tuo metu Rusijoje kilo didžiulis nepasitenkinimas: žmonės skundžiasi, kad neveikia tai vienos, tai kitos paslaugos – taksi, išmaniųjų namų sistemos, įvairios platformos, net atsiskaitymai kavinėse“, – sakė K. Korsunas.
Interneto prieigą Rusijoje taip pat griežtai kontroliuoja vyriausybė ir saugumo tarnybos, kurios interneto paslaugų teikėjų tinkluose įrengė vadinamąsias juodąsias dėžes duomenų srautui stebėti.
Eksperto nuomone, jei Ukrainos smūgiai tęsis tokiu pat tempu, mastu ir veiksmingumu, gali prasidėti Rusijos įmonių žlugimas.
„Dabar jie mėgina išsaugoti plačiausiai naudojamas paslaugas perkeldami jas į kitus duomenų centrus. To neįmanoma padaryti greitai. Jie ieško bet kokių laisvų serverių, o jų trūksta visame pasaulyje“, – sakė jis.
K. Korsunas pažymėjo, kad tokių paslaugų kaip taksi sutrikimai gali turėti platesnių ekonominių padarinių: mažiau žmonių galėtų nuvykti į darbą, vairuotojai netektų pajamų, mažėtų ekonominis aktyvumas ir mokestinės įplaukos.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į svarbų „Yandex“, kaip paslaugų teikėjos verslo sektoriui, įskaitant bankus, vaidmenį.
„Bankams reikia infrastruktūros, kurioje galėtų veikti jų operacijų apdorojimo sistemos. Nėra infrastruktūros – nėra operacijų apdorojimo, bankas negali veikti, o atsiskaitymai kortelėmis sustoja. Tai jau sukrečiančio masto sutrikimai“, – sakė K. Korsunas.
Jo teigimu, didelis interneto infrastruktūros sutrikimas galėtų sukelti paniką bankų sektoriuje, kai žmonės masiškai pultų atsiimti indėlius ir išsigryninti pinigus.
Eksperto nuomone, tai galėtų lemti Rusijos bankų sistemos žlugimą.
K. Korsunas taip pat pareiškė, kad duomenų centrai galėtų tapti alternatyviais taikiniais, jei dėl „energetinių paliaubų“ būtų apriboti smūgiai naftos perdirbimo gamykloms ir energetikos infrastruktūrai.
„Rusijoje yra daug duomenų centrų – maždaug keturis ar penkis kartus daugiau nei Ukrainoje. Jei mes jų turime 50–60, jie turi apie 230–240. Tačiau tai perspektyvi kryptis. Jei negalima smogti naftos perdirbimo gamykloms ir energetikos infrastruktūrai, yra sandėlių kompleksai arba informacinių technologijų infrastruktūra“, – sakė jis.
Jis pridūrė, kad Mitiščiuose, į šiaurę nuo Maskvos, yra paskutinis didelis Rusijos duomenų centras, ir pareiškė, kad sėkmingas smūgis galėtų sukelti didelių, kelis mėnesius truksiančių sutrikimų,.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad po Ukrainos smūgių „Yandex“ duomenų centrams, suduotų atsakant į Rusijos atakas prieš duomenų centrus Ukrainoje, sumažėjo kenkėjiškų botų aktyvumas socialiniuose tinkluose.