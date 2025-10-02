Ekvadoro biliardinėje nušauti penki žmonės

Pasak policijos pareigūno, trys vyrai išlipo iš furgono ir pradėjo šaudyti į salę Santo Dominge, maždaug už 60 kilometrų nuo sostinės Kito. Incidentas apibūdintas kaip „organizuotų nusikalstamų grupuočių konfliktas“.
Nužudyti penki asmenys, dar vienas žmogus sužeistas, vietiniam naujienų portalui „Alfa & Omega“ pranešė pareigūnas.
Pastaraisiais mėnesiais Santo Domingo biliardinėse jau vyko panašių žudynių.
Ekvadoras yra tarp dviejų didžiausių pasaulyje kokaino gamintojų – Kolumbijos ir Peru. Anksčiau taiki šalis dėl suaktyvėjusių gaujų virto Pietų Amerikos šalimi su aukščiausiu žmogžudysčių rodikliu, teigia tyrimų centras „InSight Crime“.
Pasak Ekvadoro organizuoto nusikalstamumo stebėsenos centro, 2025 metų pirmąjį pusmetį žmogžudysčių skaičius išaugo 47 procentais, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai.
