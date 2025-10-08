Ekvadoro gynybos ministras: išpuolis prieš prezidento kortežą buvo pasikėsinimas nužudyti

D. Noboa lankėsi centrinėje Ekvadoro dalyje, kur buvo atidaromi vandens valymo įrenginiai, kai jo kortežą užpuolė didelė grupė žmonių, protestuojančių prieš kylančias degalų kainas.
Incidento metu šalies vadovas nenukentėjo.
Ekvadoro aplinkos reikalų ministrė Ines Manzano (Ines Mansano) pareiškė, kad prezidento koloną užpuolė akmenis svaidantys demonstrantai ir kad ant jo transporto priemonės taip pat buvo matyti kulkų žymių.
Gynybos ministras Gianas Carlo Loffredo (Džanas Karlas Lofredo) televizijos kanalui „Teleamazonas“ pareiškė, kad tai buvo „aiškus pasikėsinimas nužudyti ir teroro aktas“.
Incidentas įvyko kelias dienas tęsiantis vis smurtingesnėms demonstracijoms, kurias išprovokavo vyriausybės sprendimas pakelti dyzelino kainas.
Protestuotojai pradėjo streiką, užblokavo kelius ir pagrobė 16 kareivių, kurie galiausiai buvo paleisti.
Sekmadienį didžiausia Ekvadoro čiabuvių organizacija pranešė, kad vieno iš mitingų metu ginkluotosios pajėgos nužudė protestuotoją.
Manoma, kad per neramumus buvo sužeista daugiau nei šimtas žmonių.
D. Noboa paskelbė nepaprastąją padėtį keliose provincijose.
