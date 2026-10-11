Elonas Muskas pritarė Trumpui dėl to, kad Ukrainai „reikia naujo lyderio“

Dieną prieš tai D. Trumpas žurnalistams pareiškė, kad JAV sakė V. Zelenskiui, jog jis „gali daryti su Rusija ką nori“, tačiau neturėtų smūgiuoti naftos perdirbimo gamykloms, nes tai yra „pasaulinė problema“.
„Zelenskis nuėjo per toli“, – parašė E. Muskas platformoje „X“, reaguodamas į įrašą su šiais D. Trumpo žodžiais.
E. Muskas taip pat pakomentavo straipsnį, kuriame cituojamas D. Trumpo pareiškimas, kad Ukrainai reikia naujo lyderio. „Sutinku, Ukrainai atėjo laikas turėti naują lyderį“, – rašė jis.
Spalio 9 d. D. Trumpas telefonu kalbėjosi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir susitarė dėl dyzelino tiekimo JAV rinkai. Šį susitarimą kritikavo tiek V. Zelenskis, tiek JAV politikai, įskaitant respublikonus.
„Axios“ duomenimis, D. Trumpas nusprendė sudaryti susitarimą su Rusija po to, kai V. Zelenskis nepaisė kelių Vašingtono prašymų nutraukti atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.
Ukraina ne kartą kreipėsi į E. Muską, prašydama leisti naudoti „Starlink“ ryšio įranga aprūpintus dronus už savo teritorijos ribų smūgiams į taikinius Rusijos gilumoje. Verslininkas atsakydavo, kad tai politinis sprendimas, kurį turi priimti Baltieji rūmai.
Spalio pradžioje JAV gynybos sekretorius Pete’as Hegsethas pranešė, kad E. Muskas grįš į Baltuosius rūmus kaip patarėjas ir kuruos pažangios ginkluotės bei sistemų kūrimą ir diegimą.