Estijoje koronaviruso protrūkio aukų padaugėjo iki 19

Estijoje per pastarąją parą mirė dar keturi pacientai, kuriems buvo diagnozuota koronavirusinė infekcija COVID-19, o bendras šio protrūkio aukų šalyje skaičius išaugo iki 19, pirmadienį pranešė tarnybos.

Nurodoma, kad visi keturi pacientai – 60 ir 72 metų vyrai bei 78 ir 86 metų moterys – mirė Saremos saloje esančioje Kuresarės ligoninėje.

Be to, per pastarąją parą atlikus 864 testus COVID-19 nustatyti vienuolikos iš jų rezultatai buvo teigiami. Bendras patvirtintų užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius šalyje išaugo iki 1 108.

Pirmadienį ryte ligoninėse buvo gydomi 129 koronavirusu užsikrėtę pacientai, tarp jų 55 moterys ir 74 vyrai. Keturiolikai hospitalizuotųjų taikomos intensyviosios terapijos priemonės.

Iš viso 62 pasveikę pacientai jau yra išrašyti iš ligoninių.