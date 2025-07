Estijoje nuteisti du moldavai, GRU nurodymu padegę ukrainiečių restoraną

Jo bendrininkas, taip pat Moldovos pilietis tokiu pačiu vardu ir pavarde, buvo pripažintas kaltu dėl pasikėsinimo į nuosavybę ir nuteistas kalėti dvejus su puse metų, įskaitant dvejus metus lygtinai.

Be to, jis turės atlyginti per padegimą padarytą žalą.

Tyrimo metu nustatyta, kad 1992-aisiais gimęs I. Chihaialas 2024 metų vasarį gavo Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU bandomąją užduotį padegti kaimo parduotuvę Veru apskrityje. Kitą dieną GRU nurodymu jis padegė restoraną „Slava Ukraina“ Taline.

Ruošdamasis išpuoliui, I. Chihaialas įtraukė savo pusbrolį, taip pat Ivaną Chihaialą, kuris nežinojo, kad veikia Rusijos žvalgybos tarnybos nurodymu. Sausio 31-osios naktį jie nuvyko į Taliną, padegė restoraną ir išvyko iš Estijos.

Parduotuvė Veru apskrityje ir restoranas „Slava Ukraina“ Taline buvo padegti panašiomis aplinkybėmis. Vyrai pirmiausiai išdaužė langą, ant jo paliejo benzino ir pro langą įmetė maišą su benzino kanistru ir jį padegė.

Prokurorų prašymu teismas vasario pradžioje nurodė juos suimti. Prokuratūra išdavė Europos arešto orderį. Po kelių dienų abu vyrai pagal šį orderį buvo sulaikyti Italijoje ir išduoti Estijai.

Nuo 2023-iųjų vasario Rusija planuoja išpuolius Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, nukreiptus prieš paminklus, žmones ir nuosavybę, pranešime spaudai teigė valstybės prokurorė Triinu Olev-Aas.

„Šių išpuolių tikslas – poliarizuoti ir suskaldyti visuomenę, sėti baimę ir nepasitikėjimą. Todėl ir ši ataka buvo nukreipta prieš Estijos Respublikos saugumą“, – teigė T. Olev-Aas.

Estijos vidaus saugumo tarnyba (ISS) pažymėjo, kad Rusijos specialiosioms tarnyboms vis sunkiau verbuoti žmones Estijoje, net dvigubas pilietybes turinčius asmenis pasienio zonose. Estijos visuomenė remia Ukrainą, todėl Rusijos specialiosioms tarnyboms sunku rasti tokių išpuolių vykdytojų Estijoje.

„Šį kartą nešvariai užduočiai atlikti buvo užverbuoti moldavai, Rusijoje atlikę laisvės atėmimo bausmę už vagystę. Kaip ir anksčiau, Rusijos specialiųjų tarnybų samdiniai buvo greitai sulaikyti“, – sakė ISS biuro vadovas Harrys Puuseppas.

Greitai sulaikyti įtariamuosius pavyko dėl policijos ir sienos apsaugos tarnybos pastangų pirmosiomis dienomis, bendradarbiaujant su ISS ir generaline prokuratūra, taip pat dėl puikaus tarptautinio bendradarbiavimo su Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Italijos teisėsaugos pareigūnais ir prokuratūromis.

Pareigūnai teigė, kad Talino Kalamajos rajono bendruomenė taip pat labai prisidėjo prie šios bylos išaiškinimo.