Etna vėl spjaudosi pelenais ir trikdo skrydžius

300 tūkst. gyventojų turinčio Katanijos miesto oro uostas institucijų nurodymu laikinai nutraukė orlaivių kilimą ir nusileidimą – kol kas iki pirmadienio vakaro. Daugiau kaip 50 skrydžių buvo atšaukta arba nukreipta į kitus oro uostus. Paveiktos ir tarptautinės jungtys.
Italijos geofizikos ir vulkanologijos instituto (INGV) duomenimis, pelenų debesis kyla į maždaug 4 km aukštį. Naujas išsiveržimas prasidėjo sekmadienį. Oro eismui, kaip jau praėjusį mėnesį, galioja raudonas perspėjimo lygis – aukščiausias iš keturių lygių. Tai reiškia, kad išsiveržimas, kurio metu išmetamas didelis pelenų kiekis, įvyks tuoj pat arba jau vyksta. Kiek tai truks, kol kas niekas nežino.
Rugpjūtį užtruko daugiau nei savaitę, kol pavojus galėjo būti atšauktas. Tada pačiame kelionių sezono įkarštyje buvo atšaukta šimtai skrydžių. Tai paveikė daugiau kaip 100 tūkst. atostogautojų. Pelenų debesį tada vėjas nešė ir virš Viduržemio jūros – iki Maltos salos ir net Libijos.
Daugiau kaip 3,3 tūkst. metrų aukščio Etna reguliariai išsiveržia. Ugnikalnis nuolat stebimas.
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